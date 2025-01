Giảm nghèo - An sinh

"Xuân yêu thương" đến với học sinh Ca Dong điểm trường Răng Chuỗi (Nam Trà My)

(QNO) - Từ ngày 11 - 12/1/2025, Đoàn cơ sở An ninh nhân dân (Công an tỉnh Quảng Nam) phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở Y tế, Chi đoàn Công an huyện Nam Trà My và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình "Đông ấm áp, Xuân yêu thương" tại điểm trường Răng Chuỗi (xã Trà Tập, Nam Trà My).