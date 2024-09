Xuất hiện mưa lớn, Quảng Nam được cảnh báo xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Xã hội Xuất hiện mưa lớn, Quảng Nam được cảnh báo xảy ra lũ quét, sạt lở đất (QNO) - Tối nay 12/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc nhiều địa phương của Quảng Nam.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa

Theo ghi nhận, từ từ 16 giờ đến 18 giờ hôm nay 16/9, khu vực Quảng Nam đã có mưa vừa, mưa to như: Trà Leng 77,4mm, Đại Chánh 61,8mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, nhiều địa phương tại Quảng Nam mưa phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 70mm, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất đặc biệt tại các huyện Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Tiên Phước; cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.