Cơ hội đầu tư Xúc tiến quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa TP.Hội An và Niihama (Nhật Bản) (QNO) - Sáng 2/8, đại diện lãnh đạo TP.Hội An và đoàn công tác của TP.Niihama, tỉnh Ehime, Nhật Bản do ông Ishikawa Katsuyuki - Thị trưởng thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, thảo luận về việc hợp tác giữa hai thành phố trên các lĩnh vực.

Đại diện TP.Hội An và TP.Niihama ký kết biên bản làm việc. Ảnh: PHAN SƠN

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng trao đổi và ký kết biên bản thống nhất tăng cường tìm hiểu và hợp tác lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực để tiến tới thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị vào thời điểm thích hợp.

Đồng thời, thúc đẩy sự hiểu biết và sự tham gia của người dân hai thành phố trong mối quan hệ hữu nghị, hợp tác thông qua việc tổ chức các đoàn đại biểu và các đoàn giao lưu nhân dân đến thăm viếng lẫn nhau.

Sau buổi làm việc, đại diện lãnh đạo TP.Hội An và đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản đã cùng khảo sát thực tế tại Cụm công nghiệp Thanh Hà để nghiên cứu việc đầu tư tại đây.

Cùng với thăm và làm việc tại TP.Hội An, đoàn công tác của TP.Niihama cũng sẽ tham dự các hoạt động tại sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản" lần thứ 20 từ ngày 2 đến 4/8 tại Hội An.