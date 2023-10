Bảo hiểm xã hội Quảng Nam ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 2 phòng khám đa khoa

(QNO) - Chiều 30/10, Bảo hiểm xã hội Quảng Nam ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) với Phòng khám Đa khoa Trà My (Bắc Trà My) và Phòng khám Đa khoa Thiện Trí (Tam Kỳ).

Bảo hiểm xã hội Quảng Nam ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với Phòng khám Đa khoa Trà My. Ảnh: LAN NHI

Sau khi xem xét các quy định pháp lý về khám chữa bệnh BHYT, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các bên thống nhất ký kết hợp đồng khám chữa bệnh BHYT từ ngày 1/11/2023 đến hết 31/12/2023.

Theo hợp đồng, Phòng khám Đa khoa Trà My (địa chỉ số 117, đường Võ Nguyên Giáp, thị trấn Trà My, Bắc Trà My) và Phòng khám Đa khoa Thiện Trí (số 40, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) tổ chức khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT, cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám chữa bệnh và phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT theo quy định pháp luật về BHYT.

Bảo hiểm xã hội tỉnh và 2 phòng khám cũng thảo luận, thống nhất phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ quy định; đảm bảo kết nối, liên thông, chuyển dữ liệu trên Hệ thống thông tin giám định BHYT; thực hiện đúng, đủ việc định dạng, chuẩn hóa và trích chuyển dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Phòng khám phải thực hiện tốt các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, không để xảy ra tình trạng lạm dụng, trục lợi gây thất thoát quỹ BHYT…