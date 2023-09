Bệnh đau mắt đỏ lan rộng ở Bắc Trà My: Trung tâm Y tế huyện hết thuốc nhỏ mắt, quầy thuốc tây “cháy hàng”

Bước vào đầu năm học mới 2023 - 2024, bệnh đau mắt đỏ xuất hiện và lây lan nhanh ở Bắc Trà My, các trường học thuộc khu vực thị trấn Trà My đều có học sinh mắc bệnh này.

Do bệnh xuất hiện và lan nhanh, nhu cầu mua thuốc nhỏ mắt để điều trị tăng mạnh. Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My, nguồn thuốc nhỏ mắt tại đơn vị đã hết. Các quầy thuốc tây ở thị trấn Trà My cũng đang trong tình trạng “cháy hàng” thuốc nhỏ mắt.

Dược sĩ chủ quầy thuốc tây Quang Hùng tại thị trấn Trà My cho hay, riêng quầy này đã hết hàng thuốc nhỏ mắt từ ngày 12/9; đã liên hệ đặt hàng với các đầu mối cung cấp nhưng nhận được phản hồi là dịch đau mắt đỏ xuất hiện khắp cả nước, nhu cầu về thuốc này quá lớn, không biết bao giờ mới có hàng.

Các quầy thuốc tây tại thị trấn Trà My đều “cháy hàng” thuốc nhỏ mắt. Ảnh: V.B

Ngành y tế huyện Bắc Trà My khuyến cáo toàn hệ thống y tế địa phương và nhất là các đơn vị trường học triển khai các biện pháp phòng chống bệnh như đẩy mạnh truyền thông, hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh đau mắt đỏ; không dùng chung vật dụng cá nhân như lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt; vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi thông thường…; đồng thời chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, thuốc men để sẵn sàng khám và tiếp nhận điều trị bệnh.