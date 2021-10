Phòng chống dịch Covid-19: "Không chủ quan nhưng cũng không e sợ quá mức"

Đó là điều Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chia sẻ tại cuộc làm việc trực tuyến của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 với các địa phương vào chiều ngày 21.10.

Các địa phương đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin. Ảnh; X.H

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin

Ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế thông tin tại cuộc họp, hiện Quảng Nam đang triển khai tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đợt 11 với 450 nghìn liều được phân bổ, dự kiến đến 25.10 sẽ phải tiêm hết số vắc xin này.

Tính đến ngày 20.10, số vắc xin thực tế đã tiêm tại Quảng Nam là hơn 694 nghìn mũi, đạt 70,7%. Mục tiêu của ngành y tế cho đến cuối tháng 10 này phải đạt hơn 80% dân số của tỉnh từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin.

Theo ông Nguyễn Văn Văn, các địa phương phải tuyên truyền và tổ chức đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin. Vẫn còn tình trạng địa phương đưa vắc xin về Trung tâm Y tế huyện tiêm, điều này gây phiền hà cho người dân và sẽ khó thực hiện giãn cách.

Cần đồng bộ trong phương án phòng chống dịch Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, hiện cả nước đã bước vào giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo từng cấp độ dịch. Quảng Nam cần xây dựng phương án cụ thể trên từng lĩnh vực theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ, tránh tình trạng mỗi địa phương làm mỗi kiểu như hiện nay. Vẫn còn vài địa phương chưa đồng bộ về cấp độ phòng chống dịch, cốt lõi là do tỷ lệ tiêm vắc xin ở các địa phương khác nhau. Theo số liệu cập nhật về tình hình tiêm chủng, đã có những địa phương triển khai rất tốt nhưng có địa phương còn chậm. Toàn tỉnh phải đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin để tránh việc bùng phát dịch. Cần đánh giá đúng tình hình dịch bệnh ở giai đoạn này, không chủ quan nhưng cũng không e sợ quá mức” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói.

Cũng gặp vấn đề về việc triển khai tiêm vắc xin không đạt theo kế hoạch, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, hiện Hội An có hơn 40 nghìn liều vắc xin đã được tiêm (tương đương 40% dân số được tiêm).

“So với số vắc xin được phân bổ thì tốc độ tiêm của Hội An còn khá chậm, do tâm lý trông đợi vắc xin khác của người dân. Hội An đề xuất tỉnh cho phép áp dụng các biện pháp mạnh để người dân tiêm vắc xin, đơn cử như các trường hợp kinh doanh tại chợ, cơ sở sản xuất, đơn vị du lịch nếu không tiêm vắc xin sẽ không cho phép kinh doanh. Hội An cũng có khá nhiều người già yếu, tàn tật, không đi lại được, đề xuất cho tiêm vắc xin tại nhà” - ông Sơn nói.

Từ ngày 12.10 đến 20.10, Quảng Nam ghi nhận 219 ca mắc Covid-19, chủ yếu ở 2 huyện Phước Sơn và Nam Giang. Ngành y tế cũng đã có các văn bản liên quan thông báo cấp độ dịch của Quảng Nam theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế.

Theo đó, ngoài 2 địa phương Phước Sơn (cấp độ 4), Nam Giang (cấp độ 3), Quảng Nam xác định cấp độ dịch theo quy mô tỉnh là cấp 2. Sở Y tế cho rằng, Quảng Nam nâng lên cấp 2 do chưa đạt tiêu chí của Bộ Y tế: trong tháng 10, tối thiểu 80% dân số từ 65 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19.

Theo đại diện Sở Y tế, hiện số lượng vắc xin được phân bổ chưa đáp ứng đủ so với nhu cầu kế hoạch của tỉnh, năng lực cập nhật số liệu tiêm chủng còn chậm khiến số liệu tiêm chủng đã thực hiện chưa được cập nhật đầy đủ.

Bước vào giai đoạn thích ứng

Ông Trần Văn Kiệm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh cho biết, ngành y tế đã xây dựng quy định tạm thời về các biện pháp hành chính “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn Quảng Nam.

Quy định tạm thời có 3 chương, 11 điều, trong đó đưa ra các quy định về việc đi lại giữa các vùng trong tỉnh, di chuyển ra vào địa bàn tỉnh; yêu cầu về sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để khai báo y tế, đăng ký tiêm chủng vắc xin, khám chữa bệnh.

Ông Kiệm cho biết, trong quy định tạm thời này, tất cả hoạt động phải thực hiện các biện pháp theo quy trình an toàn phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo giãn cách...

Góp ý vào quy định tạm thời, đại diện Cảng vụ Hàng hải cho rằng, hiện các tàu nhập cảnh thường xuất hiện ca dương tính, do vậy Cảng vụ Hàng hải đề nghị tàu nhập cảnh phải xét nghiệm Covid-19 cho thành viên trên tàu.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Quang - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho rằng, hiện Bộ Công Thương chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về các hoạt động theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Tuy nhiên, ở cả 4 cấp độ dịch thì các phương án sản xuất kinh doanh vẫn được vận hành. Trong thời điểm này, doanh nghiệp phải ký cam kết với địa phương, gắn trách nhiệm của doanh nghiệp vào việc kiểm soát dịch tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu Sở Y tế ghi nhận, tiếp thu các góp ý về phương án “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, hoàn chỉnh phương án để trình Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh thông qua.