Phòng chống dịch Covid-19 ở cửa ngõ phía bắc Quảng Nam: Chặn đứng lây nhiễm, sản xuất an toàn

Trước tình hình bắt đầu manh nha tình trạng lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại Hội An, việc chạy đua khoanh vùng, dập dịch, đồng thời đảm bảo an toàn trong sản xuất là ưu tiên hàng đầu lúc này ở khu vực bắc Quảng Nam.

Một chốt chặn được dựng lên ở vùng giáp ranh TP.Hội An với thị xã Điện Bàn để kiểm soát người dân ra vào TP.Hội An. Ảnh: Q.T

Thần tốc dập dịch

Ngay trong đêm 24.7, ngành y tế TP.Hội An đã khẩn trương truy vết 22 F1, 408 F2 liên quan đến ca nhiễm Covid-19 tại quán cà phê Bảo được phát hiện trong sáng cùng ngày, qua đó phát hiện thêm 4 ca nghi nhiễm.

Cùng với đó, thị xã Điện Bàn cũng lập tức khoanh vùng, xét nghiệm 74 trường hợp có liên quan đến các ca bệnh tại Hội An làm việc trong một công ty đặt tại Cụm công nghiệp An Lưu và bước đầu tất cả đã có kết quả âm tính lần 1.

Lãnh đạo TP.Hội An cho biết, từ 0 giờ ngày 26.7, áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với phường Thanh Hà, phường Tân An và thôn Trảng Suối (xã Cẩm Hà); áp dụng Chỉ thị 15 đối với các khu vực còn lại của TP.Hội An, trừ xã đảo Tân Hiệp áp dụng Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, những ngày qua khi nhận thấy Đà Nẵng phát hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng thì Hội An đã chủ động nâng mức phòng chống dịch. Trước nguy cơ thêm các ca dương tính mới do có F0 chưa rõ nguồn lây, thành phố đã chủ động đề xuất tỉnh thiết lập việc giãn cách xã hội đối với từng khu vực có mức nguy cơ khác nhau trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Văn Kiệm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam đề nghị lực lượng y tế địa phương thần tốc truy vết hơn nữa, truy tìm nguồn lây nhiễm của các ca bệnh đến từ đâu, bởi ở giai đoạn đầu của cuộc “chạy đua” này nếu tốc độ truy vết chậm hơn tốc độ lây lan của dịch thì rất khó để kiểm soát dịch bệnh.

Còn ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế khuyến cáo, Hội An cũng như Điện Bàn cần tiếp tục rà soát kỹ các trường hợp nguy cơ cao để lấy mẫu bằng test nhanh tránh để lọt F1, F2 nhất là với các trường hợp đã đến quán cà phê Bảo trong những ngày qua, người bán vé số, bán xăng, những trường hợp tiếp xúc gần với nhóm bảo vệ cho Công ty CP Hỗ trợ miền Trung (Cụm công nghiệp An Lưu, Điện Bàn)…

An toàn mới sản xuất

Liên quan đến các ca bệnh Covid-19 mới phát hiện tại Hội An, đã xuất hiện các F1, F2 làm việc ở khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đây là điều hết sức đáng lo ngại nếu không kiểm soát kịp thời sẽ dễ dẫn tới đình trệ, đứt gãy chuỗi sản xuất.

Hiện tại Công ty CP Hỗ trợ miền Trung đã tiến hành sản xuất “3 tại chỗ” cho 100 công nhân để duy trì sản phẩm đáp ứng các đơn hàng. Đại diện lãnh đạo công ty cho hay, những ngày tới sẽ nâng số lượng làm việc theo mô hình “3 tại chỗ” lên 500 người.

Ông Nguyễn Thanh Quang - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, hiện nay nhiều công ty ở Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc đã thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” hiệu quả. Với Công ty CP Hỗ trợ miền Trung, Sở Công Thương sẽ có hướng cụ thể hỗ trợ công ty thiết lập “4 tại chỗ” bao gồm cả cách ly tại chỗ do có nhiều trường hợp liên quan đến ca mắc Covid-19.

Ông Lê Vũ Thương - Trưởng ban Quản lý Các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam thông tin, đã yêu cầu toàn Ban kiểm soát chặt để nắm sự liên quan giữa F1, F2 với các khu - cụm công nghiệp không chỉ ở phía bắc của tỉnh mà cả ở Khu công nghiệp Tam Thăng (Tam Kỳ), Khu kinh tế mở Chu Lai (Núi Thành).

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, trong tình thế hiện nay chỉ có đảm bảo “sạch”, an toàn với dịch bệnh thì mới được sản xuất. “Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đặc biệt là Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc phải nâng mức chống dịch lên cao nhất, chuẩn bị kịch bản “4 tại chỗ”.

Ban quản lý Khu công nghiệp và các doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc cần nhanh chóng phối hợp xét nghiệm tầm soát ít nhất 20% công nhân và tiếp tục nâng cao số lượng lấy mẫu nếu xuất hiện ca nhiễm thì mới có thể duy trì sản xuất an toàn” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nói.