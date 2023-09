Thuốc, vật tư chống dịch COVID-19 được dùng cho dịch vụ khám chữa bệnh

Những điều cần biết về 2 biến thể COVID-19 mới EG.5 và EG.5.1

V.THU (Theo suckhoedoisong.vn) | 11/08/2023 - 12:10

(QNO) - Do khả năng lẩn tránh hệ miễn dịch cao hơn so với những biến thể trước đó, biến thể EG.5 đã lan ra 45 nước trên thế giới, làm tăng số ca mắc và nhập viện do COVID-19. WHO nâng mức cảnh báo EG.5 thành biến thể đáng quan tâm, trong khi biến thể Eris (EG.5.1) được đưa vào danh sách biến thể đang theo dõi.