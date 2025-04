Y tế Quảng Nam tăng cường phòng chống thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả (QNO) - Trước tình hình gia tăng các vụ việc sản xuất, buôn bán thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, không rõ nguồn gốc, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương siết chặt công tác đấu tranh phòng chống.

Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Ảnh: X.H

Dù đã có nhiều nỗ lực, song thực trạng buôn bán thực phẩm chức năng, thuốc giả, hàng không rõ nguồn gốc vẫn diễn biến phức tạp. Các sản phẩm này được ngụy trang tinh vi, len lỏi từ chợ truyền thống đến sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, khiến việc kiểm soát gặp nhiều thách thức.

Thời gian gần đây, các lực lượng chức năng trên cả nước ghi nhận hàng trăm vụ phát hiện thực phẩm chức năng giả, nhiều lô hàng không đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm bị thu giữ.

Lỗ hổng lớn nhất hiện nay nằm ở nhận thức người tiêu dùng còn hạn chế, công tác kiểm tra liên ngành chưa đủ độ phủ và chế tài xử phạt đôi khi còn nhẹ, thiếu tính răn đe.

Trong khi đó, việc quảng cáo sai sự thật về công dụng sản phẩm qua mạng xã hội diễn ra tràn lan, tiếp tay cho hàng giả, hàng kém chất lượng "vượt rào" dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh yêu cầu tất cả các đơn vị liên quan hành động khẩn trương, quyết liệt, tập trung rà soát, thu hồi sản phẩm giả, tăng cường thanh tra cơ sở kinh doanh dược phẩm và thực phẩm chức năng, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Sở Y tế được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong điều tra, xử lý các vụ việc buôn bán thuốc giả, thực phẩm giả; đồng thời kiểm soát hoạt động bán buôn, bán lẻ thuốc theo quy định. Đặc biệt, các cơ sở chỉ được phép kinh doanh sản phẩm có giấy đăng ký lưu hành, nguồn gốc rõ ràng, bán thuốc đúng theo đơn bác sĩ.

Ra quân, phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025 tại thị xã Điện Bàn. Ảnh: C.D.C

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh được yêu cầu phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai chiến dịch cao điểm, tập trung điều tra, phát hiện và triệt phá các cơ sở sản xuất, phân phối thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.

Các cơ quan báo chí và phương tiện truyền thông cần tăng cường phổ biến kiến thức, đồng thời giám sát chặt chẽ hoạt động quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe trên internet và mạng xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Mới đây, ngày 25/4, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025 với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”, diễn ra từ ngày 15/4 - 15/5. Đây là đợt cao điểm về thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm, hạn chế thấp nhất các vụ ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.