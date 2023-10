Tổng kết dự án tăng cường tiêm chủng vắc xin viêm não Nhật Bản trong thời gian đại dịch COVID-19

(QNO) - Ngày 5/10, tại TP.Hội An, Sở Y tế phối hợp Viện Pasteur Nha Trang và tổ chức PATH tại Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án "Tăng cường tiêm chủng vắc xin Viêm não nhật bản cho đối tượng bị bỏ lỡ tiêm vắc xin do đại dịch COVID-19 trong các năm 2020 - 2022".

Hội nghị thu hút sự tham gia của cán bộ y tế các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và Quảng Nam. Ảnh: X.H

Hội nghị thu hút sự tham gia của đại diện Bộ Y tế, Viện Pasteur và cán bộ y tế các tỉnh Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La và Quảng Nam. Sự kiện này nhằm chia sẻ các bài học kinh nghiệm khi triển khai hoạt động của dự án cũng như đề xuất giải pháp duy trì hoạt động của dự án và các hoạt động hợp tác trong tương lai.

Dự án "Tăng cường tiêm chủng vắc xin Viêm não nhật bản (VNNB) cho đối tượng bị bỏ lỡ tiêm vắc xin do đại dịch COVID-19 trong các năm 2020 - 2022" là dự án thứ 3 Quảng Nam được tổ chức PATH hỗ trợ.

Tổ chức PATH tặng quà lưu niệm các đơn vị tham gia hội nghị. Ảnh: X.H

Tại Quảng Nam, tổ chức PATH đã hỗ trợ cán bộ y tế của 70 xã thuộc 6 huyện về kỹ thuật an toàn tiêm chủng; hỗ trợ chuyển đổi báo cáo điện tử sử dụng phần mềm tiêm chủng quốc gia (NIIS), quản lý và khắc phục sự cố dây chuyền lạnh cho tất cả cán bộ y tế ở 241 xã tại 18 huyện, thị xã, thành phố của Quảng Nam.

Những hoạt động kể trên đã đưa tỷ lệ tiêm chủng mở rộng cũng như vắc xin VNNB tại Quảng Nam đạt được kết quả tích cực. Từ tháng 10/2022 đến 30/9/2023, toàn tỉnh đã thực hiện tiêm 10.679 mũi/10.858, đạt 98,4%...

Your browser does not support the video tag. Dự án “Tăng cường tiêm chủng vắc xin VNNB cho đối tượng bị bỏ lỡ tiêm vắc xin do đại dịch COVID-19 trong năm 2020 - 2022” giúp nâng cao tỷ lệ tiêm chủng trên toàn quốc.

Thời gian tới, Quảng Nam sẽ tiếp tục duy trì những thành quả đạt được từ dự án thông qua đẩy mạnh các hoạt động tiêm chủng tại tỉnh cũng như tập trung duy trì, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế các tuyến trong việc quản lý và sử dụng vắc xin, triển khai tiêm chủng an toàn hiệu quả, rà soát và quản lý các đối tượng tiêm chủng...

Tổ chức PATH - Program for Appropriate Technology in Health hoạt động tại Việt Nam từ năm 1997 trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh dịch tễ và y tế dự phòng.