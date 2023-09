Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ Phượng: Do nhiễm khuẩn Salmonella và Bacillus cereus

Chủ tịch UBND TP.Hội An: Vụ ngộ độc bánh mỳ Phượng là trường hợp đáng tiếc, ẩm thực đường phố Hội An vẫn đảm bảo an toàn

VĨNH LỘC | 15/09/2023 - 13:57

(QNO) - Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, vụ ngộ độc do bánh mỳ Phượng là rất đáng tiếc, không ai mong muốn. Tuy nhiên, đây chỉ là trường hợp cá biệt, không thể vì thế đánh giá ẩm thực đường phố Hội An không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.