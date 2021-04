Bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 (khóa XXII): Tạo đà cho phát triển

(QNO) - Sáng nay 15.4, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 (khóa XXII) tiếp tục chương trình làm việc với phần thảo luận chung tại hội trường dưới sự điều hành của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng điều hành thảo luận chung tại hội trường sáng nay 15.4. Ảnh: N.Đ

Báo cáo kết quả thảo luận tại các tổ chiều 14.4, ông Phan Văn Bình - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho biết, có 41 lượt ý kiến tham gia thảo luận, tập trung vào các nội dung trọng tâm theo chương trình hội nghị đề ra. Nhìn chung, đa số ý kiến thảo luận cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo các báo cáo, nghị quyết, kết luận được trình.

Đáng chú ý, thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I.2021, hầu hết ý kiến đánh giá: Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác trong 3 tháng đầu năm là khá toàn diện và tích cực; kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều điểm sáng, tình hình thu ngân sách khả quan; lãnh đạo tỉnh thường xuyên bám cơ sở để chỉ đạo, tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển thực hiện nhiệm vụ.

Nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết

Góp ý vào phương hướng nhiệm vụ quý II.2021, nhiều ý kiến đề nghị các địa phương cần tăng cường công tác dân vận, nhất là trên lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, các vấn đề khiếu kiện đông người nhằm đảm bảo cho công tác bầu cử sắp đến. Cụ thể như liên quan đến đất đai ở xã Tam Lộc (Phú Ninh); giải phóng mặt bằng đường Thanh Niên (Thăng Bình); đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải Đại Hiệp (Đại Lộc); hoạt động trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu và trại heo Hùng Vân gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân tại huyện Tiên Phước, Phú Ninh; người dân bị thiệt hại do thủy điện Đắk Mi (Nam Giang) xả lũ...

Đại biểu góp ý vào các nội dung trình tại hội nghị. Ảnh: N.Đ

Điều hành phiên thảo luận chung, đối với việc thực hiện nhiệm vụ quý I.2021, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho rằng còn 4 vấn đề các ngành, địa phương cần phải quan tâm chỉ đạo, tập trung xử lý, giải quyết tốt trong thời gian tới.

Trong quý I nổi lên so với các quý khác là tình trạng khiếu nại đông người có phức tạp hơn. Theo báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy, có 12 đoàn khiếu nại đông người - có từ 5 người trở lên, có đoàn đến vài trăm người. Họ tập trung về huyện, dẫn vô tỉnh. Đây là vấn đề các cấp, các ngành, địa phương cần hết sức quan tâm để giải quyết; không để kéo dài gây ra những phức tạp về an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội.

“Nhiều vụ việc liên quan đến các dự án đất đai và tập trung vào một số địa phương như Điện Bàn, Hội An, Núi Thành, Thăng Bình, Đại Lộc… Việc giải quyết các vụ việc liên quan đến khiếu nại đông người sẽ không đơn giản chút nào nếu chúng ta không tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt” - đồng chí Lê Văn Dũng nói.

Theo đồng chí Lê Văn Dũng, việc chỉ đạo giải quyết các kết luận tiếp dân của tỉnh, huyện chưa tốt. Riêng cấp tỉnh đã có 4 cuộc tiếp dân hằng tháng, nhiều nội dung công dân có đơn thư cứ lặp lại ở các cuộc tiếp dân này. Điều này có nghĩa rằng chúng ta chưa tập trung xử lý rốt ráo các nội dung sau khi có thông báo kết luận tiếp dân; có nội dung có thể giải quyết ngay được nhưng ngành, địa phương chưa tập trung thực hiện. “Thường trực Tỉnh ủy đã giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì soát xét các nội dung này để chỉ đạo tập trung xử lý” - đồng chí Lê Văn Dũng nói.

Cũng theo đồng chí Lê Văn Dũng, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư là việc khó nhất. Vừa rồi Thường trực Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo riêng một số dự án. Các ngành, địa phương liên quan đã quyết liệt vào cuộc nhưng thực tế chưa có sự vào cuộc mạnh mẽ. Chỉ mới giao nhiệm vụ cho UBND các cấp, chưa xác định rõ nhiệm vụ của từng ngành, từng thành viên dẫn đến công tác này còn nhiều khó khăn. Đây chính là vướng mắc, trở ngại lớn nhất trong đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…

Tạo đà cho phát triển

Trao đổi làm rõ thêm các nội dung được hội nghị thảo luận, liên quan tình hình nhiệm vụ quý I.2021, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh bày tỏ: Kết quả đạt được trong quý I.2021 rất đáng khích lệ, khi trải qua một năm với vô vàn khó khăn. Kết quả khả quan này chính là điều kiện, tiền đề cho đà phát triển của năm 2021 và những năm tiếp theo.

Theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, thu ngân sách quý I của tỉnh có phụ thuộc vào đóng góp của ngành ô tô Chu Lai - Trường Hải nhưng không hoàn toàn. Hiện nay, tỉnh đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, nhất là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, du lịch… góp phần tăng nguồn thu ngân sách.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp thu ý kiến thảo luận và trao đổi làm rõ thêm các vấn đề được đại biểu nêu ra. Ảnh: N.Đ

Đồng chí Lê Trí Thanh nhìn nhận, việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm có nhiều lý do, thủ tục chuẩn bị hồ sơ, thúc đẩy tiến độ còn nhiều vấn đề cần được rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành. Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện chậm, Sở TN-MT đang thẩm định lần cuối cùng để trình, trong 2 tuần nữa tất cả dự án sử dụng đất cấp huyện sẽ được trình thông qua. Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vấn đề, đang được UBND tỉnh bàn thảo lỹ lưỡng để có cách làm căn cơ, hiệu quả hơn.

Về tình trạng khiếu nại đông người trong thời gian vừa qua, như vụ việc đất đai ở Tam Lộc, theo đồng chí Lê Trí Thanh, UBND tỉnh đang giao Sở TN-MT phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan rà soát xin ý kiến thống nhất giải quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với các dự án bất động sản tại Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn), đến nay đã giải quyết được nhiều thủ tục quy định, tạo điều kiện cho các dự án tiếp tục triển khai, sớm cấp sổ đỏ cho người dân…

Kết thúc phiên thảo luận chung tại hội trường, Tỉnh ủy đã thống nhất cao ban hành 3 nghị quyết và 1 kết luận. Theo Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, tất cả nội dung này đều liên quan chặt chẽ với nhau, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đề ra.

“Trách nhiệm của các cấp ủy, các ngành, địa phương là phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn nữa, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo và tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy và Trung ương; đồng thời hoàn thành thắng lợi Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021” - đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.