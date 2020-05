Bắc Trà My đảm bảo các điều kiện chuẩn bị đón hơn 12 nghìn học sinh trở lại trường

(QNO) - Sáng nay 2.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Phó Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19, cùng đại diện các sở, ban ngành của tỉnh làm việc với UBND huyện Bắc Trà My để kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai công tác phòng chống dịch, đảm bảo các điều kiện để học sinh đi học trở lại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: A.N

Theo báo cáo, cùng với nhiều hoạt động phòng chống dịch trong cộng đồng, thời gian qua, huyện Bắc Trà My đã xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra việc thực hiện phòng chống dịch tại 40 đơn vị trường học; chỉ đạo ngành giáo dục địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện để đón hơn 12 nghìn học sinh trở lại trường học vào ngày 4.5 tới.

Đến nay, bên cạnh chỉ đạo ngành giáo dục tập trung công tác tuyên truyền, tập huấn cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại các trường học nắm bắt kỹ về công tác phòng chống dịch, Bắc Trà My còn tạo điều kiện hỗ trợ, bố trí các dụng cụ nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, vòi rửa tay bằng nước sạch, xà phòng… tại các điểm trường. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện phun thuốc khử trùng tại 40 đơn vị trường học, hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ học kỳ 2 (năm học 2019 - 2020) theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra tại Trường Mầm non Mai Vàng (xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My). Ảnh: A.N

Tuy nhiên, UBND huyện Bắc Trà My cũng cho biết, hiện địa phương đang gặp khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh, do thiếu kinh phí hỗ trợ đầu tư để mua sắm các trang thiết bị cần thiết, cũng như khan hiếm nguồn cung ứng các mặt hàng này trên thị trường miền núi. Do vậy, địa phương đề nghị tỉnh cần quan tâm tạo điều kiện, đồng thời chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ tăng cường công tác phun thuốc tiêu độc khử trùng theo định kỳ tại các điểm trường, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường học.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao huyện Bắc Trà My trong công tác đảm bảo phòng chống dịch bệnh thời gian qua. Đồng thời lưu ý thời gian tới, bên cạnh tập trung công tác chỉ đạo trong phòng chống dịch bệnh, huyện Bắc Trà My cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai các biện pháp đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo các điều kiện an toàn nhất.

Nhiều điểm trường ở Bắc Trà My chuẩn bị đầy đủ hệ thống vòi xịt rửa tay và dung dịch sát khuẩn cho học sinh. Ảnh: A.N

Để đảm bảo công tác chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại, bên cạnh giao Sở Y tế, Sở GD-ĐT, cùng huyện Bắc Trà My khẩn trương tiến hành các biện pháp chủ động, đảm bảo các điều kiện cần thiết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị việc đón học sinh phải được thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ và bố trí các tiết học phù hợp, an toàn các điều kiện ăn ở, sinh hoạt nội trú cho học sinh. Chính quyền địa phương, các đơn vị trường học tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tránh để tâm lý lo lắng, thiếu an tâm của phụ huynh khi đưa con đi học trở lại.

Dip này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cũng kiểm tra thực tế công tác đảm bảo các điều kiện chuẩn bị đón học sinh trở lại tại một số điểm trường.