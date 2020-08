Ở Mỹ, Covid-19 là lửa thử vàng!

(QNO) - Ở Mỹ, khi thu hẹp sản xuất, các doanh nghiệp cần những người có nỗ lực nhất trong quá trình làm việc, chứ không cần thứ làng nhàng. Nói như ông cha ta là người ta chọn hạt gạo trên sàng, chứ không ai chọn tấm cám, mặc dù tấm cám cũng không phải loại bỏ đi, nhưng trước mắt hãy đợi đấy!

Mấy ngày nay đọc báo, biết quê nhà Quảng Nam - Đà Nẵng đang nỗ lực đối phó với đại dịch Covid-19 giai đoạn 2. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng có văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban ngành và nhân dân tiếp tục thực hiện biện pháp cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 12.8 cho đến khi có thông báo mới. Quảng Nam chưa căng thẳng như Đà Nẵng, nhưng đã có ca tử vong; UBND tỉnh Quảng Nam, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, các địa phương đang ngày đêm nỗ lực chống dịch; nhiều khu phố bị giãn cách, phong tỏa...

Thử thách của Chúa?

Là người con xa xứ, tôi cũng lo lắng trước tình hình đại dịch ở quê nhà, nhưng cũng mừng là các cấp, các ngành từ Trung ương đến các tỉnh, thành và bà con trong cả nước hướng về tỉnh Quảng Nam với cả tấm lòng; hỗ trợ cho Quảng Nam từ lương thực, thực phẩm đến trang thiết bị y tế và cử nhiều đoàn y, bác sĩ tiếp sức và đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Bây giờ, tôi đã cập kề đẳng tuổi “tứ thập” và chưa dễ đạt đến trình độ “nhi bất hoặc” như Khổng Tử nói, nhưng tôi biết những chuyện chí tình chí nghĩa lúc nào cũng dễ dàng làm người khác cảm thấy rung động. Chuyện giúp đỡ người khác cũng là một loại tích đức. Giúp đỡ người khác còn có thể khiến cho tinh thần và thể xác ta thoải mái. Thật ra, làm loại chuyện này chẳng ai mong được báo đáp, còn việc tích đức có thật hay không cũng khó biết, nhưng chỉ biết mỗi lần giúp đỡ được người khác cảm thấy tâm tình của bản thân thư sướng là đủ rồi.

Và đạo lý ở đời của người Việt mình cả ngàn năm qua là như thế.

Ở quê nhà, cha mẹ tôi cũng qua báo chí mà lo lắng cho gia đình nhỏ của tôi. Vợ chồng, con cái của tôi đang sống tại TP.Seattle (bang Washington). Đây là thành phố công nghệ hàng đầu ở Mỹ, nhưng là thành phố có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Mỹ và có bệnh nhân chết vì Covid-19 đầu tiên ở Mỹ. Ở đây, không mấy người gọi Covid-19 hoặc virus corona mà gọi “virus Vũ Hán”, phổ thông hơn là “virus Trung Quốc”; một số cửa hàng của người Mỹ gốc Hoa bị đập phá. Người châu Á ở đây, ngoài người Ấn dễ phân biệt, còn người Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam khá giống nhau, nên dễ gặp ánh mắt kỳ thị. Nhiều người lo sợ nên dán dòng chữ trước cửa nhà/cửa phòng, cho biết mình không phải người Trung Quốc.

Báo chí ở quê nhà cho rằng đại dịch Covid-19 ở Mỹ bị vỡ trận; người Mỹ xuống đường vì dân chủ, nhân quyền thái quá, coi thường nhân mạng... Tôi nghĩ đó chỉ là phần nhỏ, chủ yếu văn hóa của họ khác mình. Một số bạn bè người Mỹ cùng cơ quan và gia đình của họ, tôi có dịp gặp vào những ngày cuối tuần, cho rằng đại dịch Covid-19 là Chúa thử thách con người. Kinh Thánh có dạy: “Phước cho người chịu đựng sự thử thách; vì khi đã chịu nỗi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống”. Và đã là thử thách của Chúa thì sao phải trốn tránh? Nếu có từ giã cõi đời này thì đó là Chúa chọn rước về hầu hạ Người, tại sao phải lo, phải buồn?

Đường phố vắng tênh, nay trở lại gần như xưa; trường học các cấp được mở cửa lại. Con tôi được đến nhà trẻ 2 tháng nay.

Không nên lo lắng lắm

Báo Quảng Nam đã vài lần nhắc tới tôi khi tôi nhận được học bổng VEF và khi tôi nhận được giải thưởng báo cáo khoa học ở Nhật Bản, nên bài viết này tôi viết cho Báo Quảng Nam như là sự kết nối tình thân hữu, cũng như muốn nhắn gửi đến người thân ở quê nhà không nên lo lắng quá về những người con xa xứ ở tận trời Tây.

Ở đâu tôi chưa biết, chứ ở TP.Seattle đã và đang cung cấp xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho mọi lứa tuổi bằng cách đăng ký trên mạng, tại 3 địa điểm trên khắp Seattle thông qua sự hợp tác với quận King (thủ phủ TP.Seattle) và UW Medicine. Nếu ai có triệu chứng sốt, ho, hụt hơi, khó thở, đau họng, mất khứu giác, ớn lạnh, đau người, đau đầu, mệt mỏi, tiêu chảy, chảy mũi và nghẹt mũi… thì chính quyền khuyên nên đi xét nghiệm. Các xe lưu động, nhận bệnh và xét nghiệm từ 9h30 sáng đến 5h30 chiều.

Thời gian qua, Việt Nam ta được thế giới ngợi khen về công tác phòng chống dịch Covid-19. Ngoài việc cách ly tại nhà, cách ly tập trung, còn phác đồ điều trị ra sao, tôi không biết, còn ở đây… rất đơn giản. Khi có những triệu chứng kể trên thì bác sĩ cho uống thuốc trị đau nhức, như Panadol, Cetamol, Tylenol, đặc biệt là Vitamin C liều cao; khuyên ăn uống nhiều bữa đủ chất bổ dưỡng. Nếu ai khó thở thì gọi cấp cứu sẽ được hỗ trợ máy thở, giống như điều trị bệnh cúm theo mùa mấy năm qua ở Mỹ.

Tiền không có màu!

Trước khi sang Mỹ du học, tôi có tìm hiểu về “Giấc mơ Mỹ” (American Dream). “Giấc mơ Mỹ” không phải không cần làm gì cũng sống khỏe, mà phải làm cật lực, bởi người Mỹ quan niệm “tiền không có màu”. “Giấc mơ Mỹ” là một niềm tin về sự tự do mà cho phép tất cả các công dân và người thường trú (người có thẻ xanh) của Hoa Kỳ theo đuổi các mục tiêu của họ trong cuộc sống qua sự làm việc siêng năng và tự ý chọn lựa. “Giấc mơ Mỹ” là cơ hội chọn lựa của từng cá nhân, không bị hạn chế ràng buộc bởi giai cấp, tôn giáo hay chủng tộc. Chơi nhạc hay, đánh bóng rổ giỏi cũng được cộng đồng dựng tượng đồng bia đá, chứ không nhất thiết là những danh nhân làm nên lịch sử.

Trước đây, ở Mỹ cũng có quan niệm như mình - “Tiền không mua được hạnh phúc” (Money can’t buy happiness), nhưng gần đây, có những nghiên cứu nghiêm túc từ thực tế cuộc sống, trong đó có nghiên cứu “Cách biệt giai cấp lớn dần về mức độ hạnh phúc ở Mỹ” (Expanding Class Divide in Happiness in the United States), người ta khẳng định: “Tiền thực sự có thể mua được hạnh phúc” (Money can actually buy happiness). Do đó, để thực hiện “Giấc mơ Mỹ” cần phải nỗ lực và nỗ lực hơn nữa.

Tôn nghiêm ai cho? Không ai cho cả mà nó đến từ thực lực bản thân. Không có chút thực lực nào thì đừng đòi hỏi tôn nghiêm, bởi càng đòi hỏi thì càng tự sỉ nhục mình. Chỉ có năng lực thực sự mới là vương đạo để mọi người tôn trọng mình. Những giả dối che đậy bên ngoài khi đứng trước thực lực thì giống như cặn bã. Và qua đại dịch Covid-19 này, những giả dối che đậy bên ngoài ở Mỹ về cơ bản được bóc trần.