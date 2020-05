Công an tỉnh tặng thiết bị, vật tư y tế cho Sở An ninh tỉnh Sê Kông

(QNO) - Đoàn công tác Công an tỉnh vừa đến tặng thiết bị, vật tư y tế và nhu yếu phẩm phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho Sở An ninh tỉnh Sê Kông (Lào).

Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh (bìa phải) tặng quà Sở An ninh tỉnh Sê Kông. Ảnh: H.T

Đoàn công tác do Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã đến cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc động viên đoàn công tác Sở An ninh tỉnh Sê Kông; đồng thời trao tặng quà với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng, từ nguồn kinh phí của Công an tỉnh. Đây là sự chia sẻ kịp thời của Công an tỉnh để cùng chung tay giúp đỡ cán bộ chiến sĩ Sở An ninh tỉnh Sê Kông trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thể hiện tình cảm keo sơn, gắn kết của hai lực lượng.

Thay mặt cán bộ chiến sĩ Sở An ninh tỉnh Sê Kông, Đại tá Sổm-Xay Phu-Lạ -Khâm-Mạ-Ny - Giám đốc Sở An ninh tỉnh Sê Kông cảm ơn tình cảm của lực lượng Công an tỉnh đã quan tâm, giúp đỡ trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị quốc tế giữa nhân dân hai nước Việt - Lào anh em.

Thượng tá Nguyễn Thành Long tặng quà lực lượng hải quan tại cửa khẩu Đắc Tà Oọc. Ảnh: H.T

Dịp này, đoàn công tác Công an tỉnh cũng tặng quà lực lượng hải quan, biên phòng tại cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc.