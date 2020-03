Lực lượng vũ trang chung sức phòng chống dịch Covid-19: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết

Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra (Covid-19), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã đề ra nhiều biện pháp, cùng với toàn xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Tập huấn công tác phòng chống dịch Covid-19 cho quân y các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh.

Buổi diễn tập công tác tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch về nước do Bộ CHQS tỉnh tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ) diễn ra hết sức khẩn trương, nghiêm túc.

Các bộ phận đã tiến hành luyện tập cách tiếp nhận, hướng dẫn công dân thực hiện nghiêm các thủ tục kiểm tra sức khỏe như khám sàng lọc, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang y tế, bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian theo dõi và cách ly. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ dụng cụ y tế, dụng cụ cấp dưỡng và nhu yếu phẩm khác, đảm bảo phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt cho khoảng 250 người.

Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, ngay sau khi có kế hoạch của UBND tỉnh về thành lập khu vực cách ly công dân Việt Nam từ các quốc gia có dịch Covid-19 về nước, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ngành có liên quan triển khai công tác chuẩn bị về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho khu vực cách ly.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo cho Ban CHQS TP.Tam Kỳ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân sinh sống quanh khu vực cách ly, không nảy sinh tâm lý hoang mang, lo sợ.

Để làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, Bộ CHQS tỉnh cũng tổ chức tập huấn công tác phòng dịch cho đội ngũ quân y các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh việc cập nhật diễn biến, tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước và trên địa bàn Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh chú trọng đi sâu tập huấn công tác giám sát dịch bệnh, cách chẩn đoán, các biện pháp phòng chống lây nhiễm; quy trình cách ly và điều trị bệnh; thực hành hướng dẫn cách sử dụng trang phục chống dịch và phương pháp pha dung dịch, phun thuốc khử trùng, cách sử dụng máy đo thân nhiệt.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Lương Thế Kỷ - Chủ nhiệm Quân y (Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh) nói: “Ban Quân y đã tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như tiêu độc khử trùng tại cơ quan, mang khẩu trang y tế đúng cách, hạn chế đến nơi đông người, thường xuyên kiểm tra thân nhiệt của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, tuyên truyền cho người thân, gia đình quân nhân về cách phòng chống dịch bệnh”.

Với những biện pháp khẩn trương, hiệu quả mà Bộ CHQS tỉnh đã và đang triển khai trong công tác phòng chống dịch bệnh thời gian qua, trong LLVT tỉnh chưa có trường hợp nào bị nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-19.

Tại buổi kiểm tra và làm việc với Bộ CHQS tỉnh mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống dịch Covid-19 đánh giá cao công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, điều kiện y tế của Bộ CHQS tỉnh cho tình huống tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch về nước khi có lệnh của cấp trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, mặc dù địa điểm khu vực cách ly đảm bảo an toàn, xa khu dân cư nhưng công tác phòng chống dịch là hết sức quan trọng, đặt vị trí hàng đầu. Do đó, mọi công tác chuẩn bị phải được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, không chủ quan và đảm bảo an toàn trong mọi tình huống; đồng thời xử lý nghiêm đối tượng đưa thông tin sai lệch, không đúng về dịch Covid-19, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.