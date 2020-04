Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện lan tỏa trong tuổi trẻ Công an tỉnh, góp phần sẻ chia những giọt máu hồng kịp thời cứu người.

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh tham gia phong trào Hiến máu tình nguyện mùa Covid-19. Ảnh: MỸ LINH

Là cán bộ tại Phòng Tổ chức Cán bộ Công an tỉnh, Trung úy Tô Thanh Nam đã có 16 lần hiến máu tình nguyện. Với anh Nam, mỗi lần được hiến máu là một lần thấy mình thêm ý nghĩa với cuộc sống, nhất là những lần hiến máu đột xuất cứu người bệnh thoát khỏi cơn nguy kịch.

Anh Nam kể, khi nghe có một cụ bà 84 tuổi (là người thân của một đồng chí trong đơn vị) bị rắn cắn, nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng chần chừ, Nam cùng một số đồng chí đến ngay bệnh viện để kịp thời hiến máu cứu bà.

Một lần khác, có người bị ung thư cần máu để lọc, anh Nam cũng đến ngay bệnh viện để hiến những giọt máu quý báu của mình. “Khi tận mắt chứng kiến người bệnh giành giật với sự sống, mình mới thấy được hết ý nghĩa của việc hiến máu. Chỉ cần chậm một chút thôi, có thể đã đánh mất đi sự sống của một con người” - Trung úy Nam chia sẻ.

Với Nguyễn Nhật Thành, chiến sĩ tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND) tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh đã có hơn 9 lần hiến máu tình nguyện, trong đó có đến 4 lần hiến tiểu cầu. Sau mỗi lần hiến, Nhật Thành vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc vì máu của mình đã giúp cứu sống một ai đó. Nhật Thành kể lúc còn là sinh viên Trường Đại học Nội vụ, phân hiệu tại Quảng Nam, đã hiến 1 đơn vị tiểu cầu cho bệnh nhân ung thư điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

“Mặc dù chị ấy biết có thể không qua khỏi, nhưng vẫn rất lạc quan vui vẻ. Lúc đó tôi càng ý thức hơn về việc giữ gìn sức khỏe không chỉ vì bản thân mà còn có thể giúp người khác khi cần” - Nhật Thành chia sẻ.

Sau lần hiến này, sức khỏe Thành nhanh chóng hồi phục khi ăn uống đảm bảo. Từ đây, Thành không ngần ngại trong việc tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu. Đến hiện tại, khi tham gia nghĩa vụ CAND, chiến sĩ Nguyễn Nhật Thành vẫn luôn xung kích tham gia hiến máu tình nguyện, nhất là trong lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lượng máu dự trữ tại các bệnh viện đang khan hiếm.

Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ Công an tỉnh được triển khai hiệu quả. Hiện tại, ngân hàng máu sống của đơn vị duy trì được 250 thành viên hoạt động tích cực, kịp thời giúp đỡ các trường hợp nguy cấp, trong đó ưu tiên các cán bộ, chiến sĩ và thân nhân khi có yêu cầu. Hàng năm, ngân hàng máu sống này đã cứu giúp tại bệnh viện từ 30 đến 50 trường hợp.

Theo Thượng úy Phạm Hoàng Hồng Minh - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, hằng năm, Đoàn Thanh niên chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện Công an tỉnh tổ chức nhiều đợt, thu về hơn 300 đơn vị máu. Năm nay, do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, lượng máu khan hiếm, nên hưởng ứng lời kêu gọi về hiến máu tình nguyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an, đơn vị sẽ phát động mạnh mẽ hơn. Theo đó, triển khai đồng loạt đến các đơn vị địa phương phong trào “Tình nguyện hiến máu mùa Covid-19”, dự kiến trong tháng 4 này sẽ thu về khoảng 1.000 đơn vị máu.

“Những ngày này, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh tham gia hiến máu đã phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Qua đó thể hiện sự hăng hái, nhiệt tình như mệnh lệnh từ trái tim của chính bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nghĩa cử cao đẹp “Hiến máu cứu người”. Đồng thời sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, chung tay cùng các cấp, các ngành đẩy lùi đại dịch Covid-19” - Thượng úy Phạm Hoàng Hồng Minh nói.