Thêm 9 hộ dân mua đất nền dự án Bách Đạt An “kêu cứu” UBND tỉnh

(QNO) - Sáng nay 24.11, 9 hộ dân mua đất nền dự án An Cư 1 (Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) của chủ đầu tư là Công ty CP Bách Đạt An đến “kêu cứu” lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi tiếp dân định kỳ tháng 11.2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tiếp các hộ mua đất nền dự án An Cư 1 của chủ đầu tư Bách Đạt An sáng nay 24.11. Ảnh: N.Đ

Theo nội dung đơn “kêu cứu”, các hộ mua đất nền dự án An Cư 1 từ tháng 4.2017, đến tháng 10.2017 sẽ được bàn giao sổ đỏ và phải thanh toán 5% số tiền còn lại theo hợp đồng. Thế nhưng, sau 3 năm chờ đợi họ vẫn chưa được nhận sổ đỏ như theo cam kết của hợp đồng.

Vừa qua, đơn vị được chủ đầu tư ủy quyền phân phối mời một số khách hàng mua đất đến làm việc và nói nếu không chờ đợi được thì nhận lại tiền gốc đã đặt cọc mua đất và 10% giá trị bồi thường theo hợp đồng. Nhưng người dân mong muốn sớm nhận được sổ đỏ để làm nhà.

Trong khi đó, người dân cũng nhận được thông tin phía chủ đầu tư đã có văn bản gửi các ngành của tỉnh đề nghị thẩm định để thực hiện các thủ tục ra sổ đỏ cho người dân. “Được biết, ngày 30.5.2020 Sở Xây dựng gửi công văn đôn đốc cho chủ đầu tư là Công ty CP Bách Đạt An để giải quyết những gì còn vướng mắc để ra sổ đỏ. Chúng tôi không tin vào chủ đầu tư hay đơn vị phân phối, còn vướng mắc như thế nào mà chưa thể ra sổ đỏ cho người dân? Chúng tôi chờ đợi lâu nên rất lo, chứ không muốn làm phiền UBND tỉnh” - ông Nguyễn Ngọc Quang, đại diện các hộ mua đất phát biểu.

Ông Nguyễn Hữu Hòa - một trong các hộ mua đất chia sẻ thêm, sáng nay các hộ dân mới đến gặp “kêu cứu” UBND tỉnh là vì trước đây thấy dự án An Cư 1 đang triển khai thi công, chứ không “bất động” như các dự án đất nền mà hơn 1.000 hộ dân mua của chủ đầu tư Bách Đạt An dẫn đến “lùm xùm” trong thời gian qua. Phía đơn vị phân phối đưa ra các thông tin trái chiều với thông tin người dân nắm được khiến ai cũng rất lo lắng, mong sớm được bàn giao sổ đỏ để đảm bảo quyền lợi.

Đại diện 9 hộ dân mua đất dự án An Cư 1 trình bày nội dung đơn “kêu cứu” đến lãnh đạo UBND tỉnh. Ảnh: N.Đ

Thông tin về thủ tục pháp lý của dự án An Cư 1 do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, đại diện Sở Xây dựng cho biết, dự án được giao từ năm 2014 và đã hoàn thành các thủ tục pháp lý về phê duyệt quy hoạch chi tiết, thẩm định thiết kế công trình phòng cháy chữa cháy, đánh giá tác động môi trường, giao đất, nộp tiền sử dụng đất và triển khai thi công.

Ngày 5.1.2019, Sở Xây dựng có Báo cáo số 03 trình UBND tỉnh đề nghị cho phép Bách Đạt An lập thủ tục hồ sơ gửi Sở TN-MT thẩm định tham mưu UBND tỉnh cấp sổ đỏ trên phần diện tích đã hoàn thành đối với dự án An Cư 1. Sau đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chỉ đạo chủ đầu tư phải hoàn thành 100% dự án thì mới được phép cấp sổ đỏ theo đúng quy định. Dự án có quy mô khoảng 5ha và đã hoàn thành hơn 3,5ha.

Ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Giám đốc Sở TN-MT cho biết, Sở TN-MT đang rà soát các nghĩa vụ tài chính có liên quan và đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau khi nghiệm thu để tiến hành ra sổ đỏ. “Về mặt trình tự thủ tục hồ sơ của dự án, đến giờ này cơ bản đảm bảo, không vướng như các dự án khác của chủ đầu tư” - ông Sơn nói.

Chủ trì buổi tiếp các hộ dân mua đất của chủ đầu tư Bách Đạt An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nói, theo quy định của pháp luật, dự án phải hoàn thành đầu tư xây dựng thì UBND tỉnh mới cấp sổ đỏ. Thông tin từ hai sở cho thấy dự án không vướng gì nhiều, trong tương lai gần sẽ được cấp sổ đỏ nên các hộ dân yên tâm. Yêu cầu được biết thông tin của dự án là rất chính đáng, các hộ có thể liên hệ phía chủ đầu tư để nắm cụ thể.