Thông tin “xe chở người Trung Quốc lén lút rời Hội An” trên mạng xã hội là thất thiệt

(QNO) - Sáng nay 29.7, lãnh đạo Công an TP.Hội An xác nhận với PV Báo Quảng Nam online về thông tin “xe khách 7 chỗ lén lút chở người Trung Quốc sang xe du lịch để rời khỏi Hội An” là thất thiệt, không đúng với bản chất sự việc.

Công an TP.Hội An khẳng định thông tin “xe chở người Trung Quốc lén lút rời khỏi Hội An” trên mạng xã hội là thất thiệt. Ảnh: MXH

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng Công an TP.Hội An cho biết, tối 28.7 đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một xe 7 chỗ trung chuyển người sang xe du lịch mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Ngãi chạy tuyến phía Bắc, nghi ngờ chở người Trung Quốc rời khỏi địa bàn. Người dân đã chặn lại, báo công an. Thông tin này sau đó được một tài khoản mạng xã hội đăng tải thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận.

Công an TP.Hội An nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường xác minh vụ việc. Theo đó, trên chiếc xe 7 chỗ đi từ Đà Nẵng chỉ có một số ngư dân quê ở tỉnh Quảng Ngãi. Các ngư dân này vừa đi đánh bắt ngoài khơi, cập biển Đà Nẵng nhưng do Đà Nẵng đã phong tỏa, ngưng toàn bộ các tuyến vận tải hành khách nên đã thuê xe ô tô chở vào Hội An, sau đó đi xe khách về Quảng Ngãi.

“Có thể người dân thấy xe biển kiểm soát Đà Nẵng chở người vào Hội An sau đó sang xe khách, lo sợ dịch bệnh xâm nhập nên chặn lại và báo công an. Sau khi xác minh, kiểm tra, lấy thông tin, nhận thấy không có nguy cơ lây nhiễm nên chúng tôi yêu cầu xe khách cam kết đưa các ngư dân này về thẳng Quảng Ngãi theo đúng lịch trình” - Đại tá Đinh Xuân Nghĩ thông tin.

Theo Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Công an TP.Hội An hoan nghênh tinh thần đề cao cảnh giác, phối hợp với cơ quan chức năng, đồng thời ứng xử nhẹ nhàng, không gây mất an ninh của người dân địa phương trong quá trình xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, người dân cần lưu ý khi đăng tải thông tin trên mạng xã hội, việc đưa tin thiếu kiểm chứng khi cơ quan chức năng chưa xác minh có thể gây hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến quá trình phòng chống dịch bệnh.

Hiện tại, Công an TP.Hội An phối hợp chặt chẽ với các ban ngành trong việc giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly y tế đối với người từ Đà Nẵng và các vùng dịch khác đến địa phương.