Bảo hiểm xã hội Quảng Nam: Quyết tâm cao hơn trước thách thức

Năm 2021, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn tỉnh xác định sẽ tập trung cao độ cho các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội ngay từ đầu năm bằng quyết tâm cao nhất.

Tỷ lệ dân số tham gia BHYT là 96%, số người tham gia các chế độ BHXH bắt buộc đạt 201 nghìn người, bảo hiểm thất nghiệp 186.400 người, BHXH tự nguyện 26.500 người, là những chỉ tiêu quan trọng của ngành BHXH tỉnh trong năm nay.

Ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH tỉnh cho hay, việc thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội gồm chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian qua thuận lợi hơn rất nhiều. Chính sách an sinh xã hội nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương cùng phối hợp. Việc tuyên truyền được thực hiện đa dạng, nhiều hình thức gần dân, sát dân nên ý thức của nhân dân ngày càng nâng cao. Đó là thuận lợi quan trọng, làm nền tảng để các chính sách đến với nhân dân.

Năm nay, ngành BHXH cũng như các ngành khác sẽ gặp không ít thách thức. Nguyên nhân cơ bản là do dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào nên các chính sách an sinh muốn triển khai thực hiện cũng rơi vào thế bị động. Dịch bệnh khiến đời sống người dân khó khăn, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gặp khó, kéo theo việc tham gia các chính sách bị hạn chế. Cùng với đó là tình trạng chậm đóng, để nợ các chế độ BHXH cũng xảy ra, việc thực hiện các chế độ cho người lao động sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Những khó khăn trên ngành BHXH đã trải qua trong năm 2020, do đó kế hoạch cho năm 2021 đã có sự chuẩn bị để không rơi vào thế bị động. Các nhóm giải pháp được triển khai từ đầu năm 2021 cho cán bộ, viên chức toàn ngành thực hiện, cơ bản vẫn là công tác tuyên truyền cần được thực hiện đa dạng và hấp dẫn, làm sao để người dân nhận thức sâu sắc hơn nữa tầm quan trọng của các chính sách an sinh về lâu dài. Cán bộ, viên chức ngành BHXH tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, có thái độ phục vụ nhân dân chu đáo, ân cần, không để xảy ra bất cứ sai sót, phiền nhiễu nào, nhằm củng cố niềm tin trong nhân dân.

“Đối với chính sách đảm bảo an toàn cân đối quỹ BHYT, ngành BHXH cùng với ngành y tế và các cơ sở y tế cùng phối hợp, giám sát lẫn nhau trong việc thực hiện quyền lợi của người thụ hưởng, hạn chế tối đa việc lạm dụng, sai sót trong chi trả làm mất lòng tin của người thụ hưởng và nhân dân. Chúng tôi tin rằng khi toàn ngành BHXH đồng lòng thực hiện hiệu quả các giải pháp thì những mục tiêu quan trọng sẽ thực hiện đạt” - ông Danh nói.

Đối với lãnh đạo tỉnh, ngành BHXH đã kiến nghị trong năm 2021 này phải vận hành được Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Bởi Ban chỉ đạo đã được thành lập từ lâu nhưng hoạt động chưa rõ nét. Theo ông Danh, các chỉ tiêu nhiệm vụ mà BHXH tỉnh đặt quyết tâm thực hiện trong năm 2021 là theo chỉ tiêu mà HĐND tỉnh giao, còn BHXH thì giao chỉ tiêu thấp hơn vì tình hình dịch bệnh phức tạp. Vì lẽ đó nên rất cần sự vào cuộc, phối hợp hiệu quả từ các sở, ngành, địa phương trong toàn tỉnh, cũng như sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong thời gian tới.

Đảm bảo cân đối quỹ khám chữa bệnh BHYT

Theo cơ quan BHXH thị xã Điện Bàn, công tác khám chữa bệnh (KCB) BHYT đã cân đối được chi phí so với dự toán được giao. Năm 2020, Trung tâm Y tế (TTYT) thị xã Điện Bàn vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch vừa tổ chức tốt công tác KCB BHYT cho người tham gia BHYT. Năm 2020, TTYT thị xã Điện Bàn đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT với 229.651 lượt người, số tiền 16,988 tỷ đồng (giảm 26.135 lượt so với năm 2019). Tỷ lệ chi phí KCB BHYT năm 2020 so với dự toán được giao chiếm 96%. BHXH thị xã Điện Bàn phối hợp thường xuyên với TTYT thị xã Điện Bàn kịp thời chỉ ra được những sai sót, tồn tại và đề nghị TTYT thị xã Điện Bàn khắc phục trong thời gian tới. Năm 2021, BHXH thị xã Điện Bàn xác định việc nâng cao chất lượng công tác giám định chi phí KCB BHYT là nhiệm vụ quan trọng, tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn kịp thời việc trục lợi quỹ BHYT... (H.L)

Hơn 238 tỷ đồng nợ BHXH

Theo cơ quan BHXH tỉnh, tính đến hết tháng 1.2021, tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh hơn 238,8 tỷ đồng. Trong đó, tiền nợ của khối doanh nghiệp hơn 207,3 tỷ đồng; nợ kéo dài từ 3 tháng trở lên là 853 đơn vị với hơn 113 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp nợ nhiều và có thời gian kéo dài có thể như: Công ty TNHH may Minh Hoàng 2 (nợ hơn 9 tỷ đồng của 350 lao động), Công ty TNHH Dacotex Hải Âu Xanh (nợ hơn 3,6 tỷ đồng của 316 lao động), Công ty CP Đất Quảng (nợ hơn 1,3 tỷ đồng của 41 lao động)... (H.L)