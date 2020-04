Công an tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng phòng chống dịch Covid-19

(QNO) - Chiều nay 8.4, Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh đến trao 50 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao 50 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh. Ảnh: C.T

Số tiền này do tập thể cán bộ chiến sĩ và các lực lượng khác thuộc Công an tỉnh, công an các địa phương đóng góp hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ủng hộ các đơn vị tuyến đầu của tỉnh phòng chống dịch.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca ghi nhận và trân trọng những tình cảm, sự chia sẻ của lực lượng Công an tỉnh; đồng thời nhấn mạnh, những ngày qua lực lượng công an vừa trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch, vừa tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ, chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh theo tinh thần chung.