Lan tỏa phong trào, tri ân nghĩa cử

(QNO) - Phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) ở Quảng Nam ngày càng lan tỏa và đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần cứu chữa cho hàng nghìn bệnh nhân. Năm nay, nghĩa cử hiến máu cứu người cao đẹp được tri ân bằng những hình thức phù hợp với tình hình dịch Covid-19.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Nam HMTN trong đợt dịch Covid-19. Ảnh: A.N

Lan tỏa phong trào

HMTN - một trong những hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, ngày càng lan tỏa phong trào và đã thu hút được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đông đảo tình nguyện viên. Nhờ vậy, cung cấp kịp thời lượng máu cần thiết trong cấp cứu và điều trị bệnh tại các cơ sở y tế.

Ban Chỉ đạo HMTN tỉnh chú trọng phát triển nguồn người hiến máu thông qua các loại hình câu lạc bộ (CLB), tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động HMTN. Hầu hết CLB hoạt động có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động và sẵn sàng tham gia hiến máu cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo HMTN từ tỉnh đến cơ sở tổ chức nhiều hoạt động, chương trình thiết thực như “Lễ hội xuân hồng”, “Những giọt máu hồng hè”, “Hành trình đỏ”; xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hiến máu mới tại các địa phương như “Gia đình hiến máu”, “CLB nhóm máu hiếm”, “CLB máu nóng hiểu và thương”. Như dịp Tết và Lễ hội xuân hồng năm 2020, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Đại Lộc vận động 358 đơn vị máu.

Kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu. Ảnh: C.N

Mặc dù năm nay ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng với phương châm “Hiến máu an toàn - không ngại Covid-19”, các đơn vị đã linh hoạt tổ chức phong trào HMTN, thực hiện đảm bảo quy định hiến máu mùa dịch như mang khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, bố trí để hạn chế tối đa người hiến máu tiếp xúc đông người… Trong mùa dịch, cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Nam và Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (đóng chân tại huyện Thăng Bình) hiến 568 đơn vị máu; ngày hội HMTN năm 2020 tại TP.Hội An và huyện Bắc Trà My tiếp nhận được 712 đơn vị máu...

Hay như chỉ mới ra mắt ngày 16.2 năm nay, nhưng CLB Máu nóng hiểu và thương Quảng Nam đã hiến hàng trăm đơn vị máu nóng và tiểu cầu cho bệnh nhân ở các bệnh viện trong tỉnh. Ông Trần Phước Hùng - Chủ nhiệm CLB Máu nóng hiểu và thương Quảng Nam chia sẻ: “Nhiều người bị bệnh tật, tai nạn mà không cứu sống được do thiếu máu. Hiểu về sự cần thiết của máu đối với người bệnh, nên bất cứ khi nào người bệnh có nhu cầu về máu, tiểu cầu…, thành viên CLB ở Quảng Nam và Đà Nẵng sẵn sàng hiến trực tiếp”.

Còn anh Nguyễn Hoàng Long - sinh viên Trường Đại học Quảng Nam có 6 lần hiến máu, trong đó hiến máu nóng 2 lần cho rằng, nhận thấy hiến máu là việc làm có ý nghĩa, góp phần giúp người bệnh qua cơn nguy kịch nên bất cứ khi nào bệnh viện, bệnh nhân cần mà bản thân có đủ sức khỏe, đủ điều kiện, là anh tham gia hiến máu, không ngại ngần.

Mỗi năm, Quảng Nam tiếp nhận hàng chục nghìn đơn vị máu, hàng trăm người hiến máu nhắc lại, có người hiến máu đến 50 lần, nhiều người hiến máu từ 30 lần trở lên. Đáng chú ý, ngày càng có nhiều gia đình tiêu biểu tham gia hiến máu và vận động người khác cùng tham gia hiến máu.

Tri ân người hiến máu

Anh Võ Văn Đại - Khoa Xét nghiệm (Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam) cho biết, bình quân mỗi tháng bệnh viện cần 100 đơn vị máu, tuy nhiên 2 tháng gần đây nhu cầu máu tăng cao, với khoảng 120 - 130 đơn vị máu/tháng. Các tình nguyện viên hiến máu đã đóng góp rất lớn vào công tác điều trị ở bệnh viện, nhất là trong cấp cứu, sản khoa, mổ chương trình. Bệnh nhân ở các khoa ngoại chấn thương, hồi sức, chạy thận... cần khá nhiều máu.

Người trẻ tham gia HMTN. Ảnh: C.N

Từ năm 2009, hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế người hiến máu được tỉnh tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung cụ thể, hiệu quả thiết thực nhằm tôn vinh những tấm lòng nhân ái - những người sẵn sàng sẻ chia dòng máu quý giá của mình cho người bệnh. Năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên tỉnh không tổ chức lễ tôn vinh người máu tiêu biểu như các năm mà chỉ tôn vinh, tri ân những đóng góp của người HMTN tiêu biểu vì một xã hội tốt đẹp bằng hình thức thích hợp.

Trong thư cảm ơn người HMTN nhân Ngày quốc tế người hiến máu (14.6), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh viết: “Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc, là trách nhiệm, bổn phận thiêng liêng của mỗi người chúng ta. (...)Tôi trân trọng ghi nhận, biểu dương, đánh giá rất cao những nghĩa cử cao đẹp của các anh chị, đã góp phần cùng ngành y tế chăm sóc tốt hơn sức khỏe của nhân dân, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của mình đối với cộng đồng, xã hội”.

Thay mặt UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, ông Trần Văn Tân “gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người HMTN”, chúc họ cùng gia đình “luôn khỏe mạnh để sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người và tích cực vận động mọi người cùng hiến máu, vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn”.