Những quy định mới về chế độ BHXH từ năm 2021

Theo quy định của Luật BHXH năm 2014, từ ngày 1.1.2021 sẽ có những thay đổi về chính sách BHXH. Những thay đổi gồm điều kiện hưởng lương hưu BHXH và mức hưởng lương hưu BHXH. Mức lương hưu hằng tháng của NLĐ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH.

Trong đó, nếu nghỉ hưu vào năm 2021, số năm đóng BHXH của lao động nam được tính là 19 năm (tăng 1 năm so với năm 2020). Năm 2021, lao động nam được nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi 3 tháng, lao động nữ được nghỉ khi đủ 55 tuổi 4 tháng (trong điều kiện lao động bình thường, điều kiện lao động đặc biệt có quy định riêng), và có đủ 20 năm đóng BHXH, NLĐ sẽ được nghỉ hưu và hưởng lương hưu. NLĐ có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp: bị suy giảm khả năng lao động từ 61 đến dưới 81% và có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu (tức là nam phải đủ 55 tuổi 3 tháng và nữ phải đủ 50 tuổi 4 tháng); bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, có tuổi thấp hơn 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu (tức là nam phải đủ 50 tuổi 3 tháng và nữ phải đủ 45 tuổi 4 tháng).