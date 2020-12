Những tấm thẻ nghĩa tình

Những ngày qua, 250 người dân trên địa bàn tỉnh được BHXH Việt Nam tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), góp phần sẻ chia khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Thanh Danh tặng thẻ BHYT cho người dân gặp khó khăn ở Đông Giang. Ảnh: D.L

Theo Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, sau khi bão lũ đi qua, nguy cơ về dịch bệnh rất lớn. Nếu không may người dân bị mắc bệnh, đã có điểm tựa là những tấm thẻ BHYT được trao hôm nay, qua đó không phải lo lắng về chi phí y tế. Đây cũng là hoạt động của toàn thể cán bộ, nhân viên ngành BHXH sẻ chia cùng với đồng bào vùng lũ, phát huy truyền thống “tương thân tương ái, lá lành đùm là rách”.

Chương trình “Tặng thẻ BHYT, chia sẻ khó khăn” tặng 2.500 thẻ BHYT đến với người dân tại 10 tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua với kinh phí 2 tỷ đồng, mong muốn giúp người dân gặp khó khăn có thẻ BHYT để được chăm sóc sức khỏe. Đây là cách giúp đỡ mang tính lâu dài, bền vững.

Sau khi đoàn công tác của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trực tiếp tặng thẻ BHYT cho người dân xã Bình Sa (Thăng Bình), BHXH tỉnh đã tổ chức các đoàn do lãnh đạo BHXH tỉnh đến tặng thẻ BHYT cho người dân khó khăn ở xã Bình Lãnh (Thăng Bình), xã Tam Phú, Tam Thăng, Tam Thanh, Tam Ngọc (TP.Tam Kỳ), xã Tam Sơn, Tam Thạnh, Tam Quang (Núi Thành), xã Ba, xã Tư (Đông Giang). Đón nhận những tấm thẻ BHYT do cơ quan BHXH trao tặng, người dân chia sẻ rằng đây là món quà thực sự có ý nghĩa đối với cuộc sống của họ. Qua đó góp phần trao thêm niềm tin, sẻ chia với người dân trong một năm đầy biến động do dịch bệnh, bão lũ.

Người được tặng thẻ BHYT đợt này là những người thuộc diện tham gia BHYT hộ gia đình nhưng chưa tham gia, bị ảnh hưởng bởi bão lũ, không đủ điều kiện tài chính để tham gia BHYT cho cả gia đình. Bà Đào Thị Nhiên (ở xã Ba, huyện Đông Giang) chia sẻ: “Trước kia tôi có mua thẻ BHYT cho cả nhà, sau này con cái lớn đi làm có thẻ BHYT riêng, chỉ còn tôi chưa tham gia vì điều kiện khó khăn, nhất là dịch bệnh rồi đến bão lũ. Khi được ngành BHXH chia sẻ, tặng thẻ BHYT thực sự rất quý, giúp tôi an tâm hơn, giảm bớt gánh nặng cho gia đình.