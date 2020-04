Phụ nữ đồng hành chống dịch Covid-19

(QNO) - Nhiều cá nhân, tổ chức hội phụ nữ ở thị xã Điện Bàn đã chung tay phòng chống dịch Covid-19 bằng những việc làm thiết thực.

Các sư cô chùa Ngọc Châu may khẩu trang y tế ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: V.L

1. Gần 2 tuần qua, sư cô Thích Nữ Trung Tựu - trụ trì chùa Ngọc Châu (xã Điện Thọ, Điện Bàn) cùng đệ tử may hơn 1.500 khẩu trang kháng khuẩn ủng hộ các đoàn thể và người dân chống dịch. Sư cô Thích Nữ Trung Tựu cho biết, ý tưởng may khẩu trang xuất phát từ việc nhà chùa nhiều lần đi mua khẩu trang cho đạo hữu nhưng không có, nên đã quyết định tự may dùng.

Với một chiếc máy may thủ công, bình quân mỗi ngày 3 thầy trò sư cô và 2 phật tử của chùa sản xuất được khoảng 100 khẩu trang. Khẩu trang làm ra ban đầu được chùa tặng y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (Điện Bàn), tiếp đến là các tiểu thương tại chợ và ủng hộ Hội LHPN xã Điện Thọ phân phát cho người dân phòng chống dịch.

“Nếu chùa vận động tiền mua khẩu trang mang đi phát thì dễ dàng hơn. Nhưng tôi muốn tự mình may, điều này vừa thể hiện tấm lòng, đồng thời cũng là cách phát nguyện cầu cho mọi người bình yên, đại dịch mau qua” - sư cô Thích Nữ Trung Tựu nói.

Từ khi dịch bùng phát, Hội LHPN 20 xã, phường của Điện Bàn đã cấp phát gần 12.000 khẩu trang các loại, 1.300 mũ bảo hộ, 255 bình rửa tay sát khuẩn, 2.000 cẩm nang, hơn 40.000 tờ rơi, 50 đĩa CD tuyên truyền phòng chống dịch đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời vận động cán bộ, hội viên ủng hộ số tiền hàng chục triệu đồng chia sẻ cùng tuyến đầu chống dịch.

Khẩu trang chùa Ngọc Châu gồm 2 loại là khẩu trang vải và khẩu trang y tế 4 lớp. Nếu khẩu trang vải được làm từ vải thun mua ngoài chợ, thì với khẩu trang y tế chùa phải đặt mua vải sát khuẩn từ tỉnh Thanh Hóa. Khẩu trang may xong được giặt bằng xà phòng diệt khuẩn, phơi khô, ủi, vô bao bì trước khi mang đi phát.

“Khó nhất hiện nay là vải kháng khuẩn vì phải đặt mua từ Thanh Hóa trong khi phương tiện đi lại hạn chế. Những phần việc còn lại cũng không vất vả gì, công việc thầy trò cứ túc tắc làm, được chừng nào hỗ trợ chừng nấy, dù vậy ngày nào chúng tôi cũng làm đến 11 giờ đêm để kịp có hàng. Riêng kinh phí ai ủng hộ thì tốt, còn không thì thầy trò trích kinh phí chùa ra làm chứ cũng không kêu gọi” - sư cô Thích Nữ Trung Tựu chia sẻ.

Dự kiến, hết tuần này chùa Ngọc Châu sản xuất tổng số lượng khoảng 2.000 khẩu trang các loại nhằm cung cấp cho người dân trên địa bàn xã Điện Thọ, nhất là các lực lượng công an, y bác sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch và khu cách ly.

Hội viên Hội LHPN Điện Bàn tặng nhu yếu phẩm và thức ăn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: V.L

2. Kể từ khi các chốt kiểm dịch được lập, bà Đỗ Thị Luận - Chủ tịch Hội LHPN phường Vĩnh Điện trở nên bận rộn hơn. Ngoài công việc cơ quan, hàng ngày bà còn phải đôn đốc, vận động chị em cơ sở tham gia phòng chống dịch. Trong đó, công việc thường xuyên nhất chính là cung cấp nhu yếu phẩm, nước uống, trái cây... cho cán bộ, nhân viên điểm chốt và khu cách ly Phòng khám Đa khoa khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc. Đặc biệt là cấp phát suất ăn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn.

“Chúng tôi huy động gần 100 hội viên cùng tham gia vận động kinh phí, nấu các món ăn khuya và nửa buổi như cháo, chè, bánh trái… mang đến chốt kiểm dịch để giúp mọi người yên tâm làm nhiệm vụ” - bà Luận cho biết.

Tặng mũ bảo hộ chống dịch Covid-19. Ảnh: V.L

Tại phường Điện Dương, bà Đặng Thị Thơm - Chủ tịch Hội LHPN phường cho biết, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền hội viên phòng chống Covid-19, vận động tiểu thương tại chợ phải mang khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn, hội còn may khẩu trang tặng phụ nữ nghèo. Đặc biệt đã vận động phụ nữ phường ủng hộ hơn 20 triệu đồng mua nhu yếu phẩm tặng các chốt kiểm dịch, khu cách ly.

Đến nay, 20 Hội LHPN cơ sở trên địa bàn thị xã đã có những việc làm thiết thực trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngoài 2 đơn vị trên, có thể kể đến Hội LHPN xã Điện Thọ với hoạt động đổi rác thải nhựa lấy dung dịch sát khuẩn và khẩu trang y tế; Hội LHPN xã Điện Thắng Nam tổ chức cuộc thi tìm hiểu dịch Covid-19 qua Facebook, qua đó nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho hội viên và người dân nói chung.