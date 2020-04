Quảng Nam: Nhà hàng, quán ăn hoạt động trở lại; học sinh đi học từ 4.5

(QNO) - Hàng loạt hoạt động được mở cửa trở lại, học sinh trở lại trường vào ngày 4.5... là những nội dung được thống nhất tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh vào chiều nay 22.4, do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì.

Nhiều hoạt động được UBND tỉnh thống nhất nới lỏng trong bối cảnh tình hình dịch dần được kiểm soát. Ảnh: T.C

Quảng Nam thuộc nhóm nguy cơ thấp

Thông tin về tình hình dịch bệnh, Sở Y tế cho hay, tính đến 12 giờ ngày 22.4 chỉ còn 14 mẫu xét nghiệm chờ kết quả trong tổng số hơn 2.900 mẫu đã thực hiện, và sẽ có kết quả luôn ngay trong ngày. Ngoại trừ 3 ca dương tính đã chữa khỏi, các kết quả còn lại đều âm tính với vi rút corona. Tỷ lệ xét nghiệm đạt 1.942/1 triệu dân. Tỉnh chỉ còn cách ly tập trung 69 người về từ TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội, đã kết thúc cách ly cho hơn 1.000 người.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thông tin, từ nhóm nguy cơ dịch bệnh cao, Quảng Nam đã được hạ xuống nhóm nguy cơ thấp, tình hình kiểm soát tốt. “Với tình hình này, tôi đề nghị xem xét, cởi mở tới mức tối đa trong tầm kiểm soát, tạo điều kiện phục hồi kinh tế, ổn định an sinh xã hội. Giữ được an toàn trong dịch bệnh đã là thành công, song không để nhân dân lâm vào túng quẫn. Ổn định an sinh phải là mục tiêu tiếp theo, tạo điều kiện có một bước chạy đà trước khi bắt nhịp lại, khôi phục mọi hoạt động như bình thường” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói.

Học sinh đi học lại từ 4.5

Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT cho hay, qua theo dõi, hiện nay nhiều tỉnh, thành phố đã xin ý kiến, cho học sinh - sinh viên đi học lại. Trước những chuyển biến tích cực về tình hình phòng chống dịch, sở đã chủ động chuẩn bị cho học sinh - sinh viên trở lại trường, thời điểm dự kiến là vào 4.5 tới.

“Chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể, trong đó tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch từ trước khi đến trường đến khi rời lớp, khử khuẩn cơ sở dạy học, thông báo cho phụ huynh học sinh. Nếu đi học từ 4.5, học sinh sẽ có đủ 10 tuần với chương trình tinh giản, trong đó 9 tuần để học và 1 tuần để kiểm tra học kỳ. Sở cũng đã tính toán, sắp xếp linh hoạt đối với từng cấp, bậc học, ưu tiên bố trí thời khóa biểu lớp 9 và 12 để kết thúc sớm chương trình, dành thời gian cho các em ôn tập kỹ để thi” - ông Quốc nói.

Đề xuất của ông Quốc được các thành viên Ban chỉ đạo thảo luận, thống nhất thời điểm 4.5 sẽ cho học sinh đi học trở lại trên toàn tỉnh. UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT, Sở Y tế, Sở LĐ-TB&XH và các địa phương phối hợp xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai công tác khử khuẩn trường lớp, đảm bảo cho học sinh - sinh viên đến trường an toàn, đặc biệt quan tâm đến học sinh cuối cấp, học sinh khu vực miền núi.

Mở cửa lại quán cà phê, ăn uống



Ban chỉ đạo đồng ý đề xuất cho mở cửa trở lại quán cà phê, nhà hàng, quán ăn (không bán rượu bia), yêu cầu phải đảm bảo các quy định về phòng dịch. Các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu được phép hoạt động song phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho người mua hàng, yêu cầu khách hàng thực hiện giãn cách đúng quy định. Chủ cửa hàng phải chịu trách nhiệm về các biện pháp phòng chống dịch.

Đối với hoạt động du lịch, cho phép các resort, khách sạn, nhà khách, homestay đón khách du lịch từ các địa phương thuộc nhóm nguy cơ thấp theo công bố của Ban chỉ đạo quốc gia, tổ chức các tour du lịch ngoài trời với số lượng không quá 10 người/tour. Các hoạt động kinh doanh khác không thiết yếu như quán bar, vũ trường, internet công cộng, massage, rạp hát tiếp tục tạm dừng. Những sinh hoạt tập trung đông người phải đảm bảo không quá 20 người, giữ khoảng cách theo quy định. Các bãi tắm công cộng vẫn bị cấm hoạt động.

Tiếp tục chủ động phòng chống dịch

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cũng chỉ đạo dừng hoạt động các khu cách ly tập trung của huyện, thị, thành phố, trả lại trường học đã được trưng dụng, giữ lại ở Tây Giang và Nam Giang mỗi địa phương một khu cách ly. Các khu cách ly có phương án đảm bảo các điều kiện sẵn sàng huy động trong tình huống cấp thiết. Từ sau 22.4, tỉnh không áp dụng cách ly tập trung đối với người đến Quảng Nam từ các tỉnh, thành trên toàn quốc. Chỉ thực hiện kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm và cho cách ly tại nhà, nếu âm tính thì không cần cách ly; kiểm soát chặt chẽ với người đi về từ vùng có nguy cơ cao.

Tỉnh cũng sẽ dỡ bỏ các chốt gác do cấp huyện thành lập, trừ các chốt thiết yếu ở Nam Giang, Tây Giang. Công an tỉnh xem xét duy trì 3 chốt kiểm soát ở đường Hồ Chí Minh, Điện Bàn và Núi Thành trong tổng số 8 chốt hiện nay. Các trung tâm hành chính công, bộ phận một cửa hoạt động trở lại. Tổ chức lại việc tiếp công dân, doanh nghiệp định kỳ.

“Đây là giai đoạn cần tạo điều kiện để khôi phục lại sức bật của các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho người dân tháo gỡ bớt khó khăn, không thể vì hệ số an toàn quá cao mà siết chặt các hoạt động xã hội, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Tuy nhiên, vẫn cần hết sức chủ động trong phòng chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Trước mắt, các đơn vị, địa phương và người dân vẫn phải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, bám sát tinh thần chỉ đạo mới nhất của tỉnh để triển khai” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh.