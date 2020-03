Tặng quà, động viên cán bộ chiến sĩ công an làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

(QNO) - Sáng 25.3, đoàn công tác Báo Công an nhân dân - Văn phòng thường trú miền Trung phối hợp với Hội golf TP.Đà Nẵng đến thăm, trao ủng hộ 30 triệu đồng cho tập thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam đang làm nhiệm vụ tại khu lưu trú an toàn khách sạn Hội An Beach Resort.

Đoàn công tác Báo Công an nhân dân tặng quà cán bộ chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ tại khách sạn Hội An Beach Resort. Ảnh: Q.H

Thay mặt cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại khu lưu trú an toàn, Trung tá Dương Minh Hùng - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, Chỉ huy điều hành khu lưu trú an toàn Hội An Beach Resort đã gửi lời cảm ơn chân thành đến đoàn công tác. Đây là sự quan tâm, chia sẻ, động viên kịp thời đối với cán bộ chiến sĩ trong thực thi nhiệm vụ.

Trung tá Dương Minh Hùng cho biết, những ngày qua tất cả cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại khu lưu trú đều xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được lãnh đạo tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh giao nên luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo môi trường lưu trú thuận lợi nhất cho các du khách nước ngoài.