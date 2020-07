Thành lập 4 chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh

(QNO) - Sáng nay 28.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với các sở, ban ngành triển khai thành lập các chốt chặn trên địa bàn tỉnh nhằm kiểm soát tốt người từ vùng dịch trở về.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với các sở, ban ngành triển khai thành lập chốt kiểm soát phòng chống dịch. Ảnh: X.H

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết, hiện nay có tình trạng nhiều người từ Đà Nẵng về Quảng Nam tránh dịch, gây áp lực lớn cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên toàn tỉnh. “Để tránh tình trạng di chuyển từ vùng dịch về gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch, dễ lây lan trong cộng đồng, yêu cầu cấp thiết phải thành lập các chốt chặn” - ông Trần Văn Tân nói.

Với kinh nghiệm thành lập các chốt chặn trước đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các sở ngành nghiên cứu thành lập các chốt kiểm soát dịch hợp lý. “Giao các huyện, thị xã, thành phố tùy điều kiện cụ thể thành lập các điểm chốt chặn để kiểm tra, kiểm soát. Sẽ có 2 lớp chốt chặn ở tỉnh và các địa phương. Tại các điểm chốt chặn cần thực hiện kê khai y tế và kết nối với chính quyền sở tại nơi người dân đến. Cùng với đó, người từ Đà Nẵng về ngày hôm nay (28.7) sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh” - ông Trần Văn Tân yêu cầu.

Tại cuộc họp, Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin, hiện nay đã có huyện Tây Giang thành lập chốt chặn để kiểm tra, đo thân nhiệt người dân đi lại trên địa bàn.

Quảng Nam kích hoạt lại các điểm chốt chặn trên địa bàn. Ảnh: X.H

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết, để hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân, Quảng Nam kích hoạt đầy đủ hệ thống phòng chống dịch như đang có ca dương tính.

Đồng thời sẽ thành lập 4 điểm chốt chặn cấp tỉnh, bao gồm: tại đường ven biển ĐT.603B Điện Bàn - Hội An sẽ lập chốt tại khu vực gần Cocobay; đường ĐT607 lập tại khu vực gần Trường Đại học quốc tế Thái Bình Dương (IPU); trên quốc lộ 1 lập tại bến xe Bắc Quảng Nam; trên quốc lộ 14B lập tại trạm cân. Công an tỉnh chủ trì phối hợp Sở Y tế, Tỉnh đoàn, Sở Thông tin truyền thông, Sở GTVT để thành lập các điểm chốt chặn. Ngay trong hôm nay sẽ có quyết định thành lập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân thống nhất quan điểm các chốt chặn cấp tỉnh do Công an tỉnh quản lý, chốt chặn tại địa phương do UBND cấp huyện quản lý. UBND tỉnh giao UBND cấp huyện căn cứ địa phương mình, liên hệ sở GTVT hướng dẫn thành lập các chốt chặn.

Ngoài các điểm chốt chặn do tỉnh quản lý, tại các điểm giao giữa cao tốc với các địa phương sẽ thành lập chốt chặn giao các huyện quản lý. Cụ thể, tại đoạn xuống quốc lộ 14E giao UBND huyện Thăng Bình, xuống quốc lộ 40B giao Phú Ninh, đoạn xuống xã Tam Hiệp giao Núi Thành. Núi Thành chốt thêm khu vực Dốc Sỏi, Điện Bàn thêm chốt tại ĐT605, 609. Tại các điểm chốt chặn sẽ được hướng dẫn cài đặt phần mềm Bluezone cho người dân lưu thông qua lại.