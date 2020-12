VssID - ứng dụng nhiều tiện ích cho người dân

Ứng dụng VssID - bảo hiểm xã hội (BHXH) số trên nền tảng thiết bị di động - được BHXH Việt Nam thực hiện thí điểm tại 10 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có Quảng Nam. Để hiểu thêm về ứng dụng này, phóng viên Báo Quảng Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH tỉnh xung quanh việc triển khai VssID.

Xu hướng tất yếu

* Thưa ông, ứng dụng VssID - BHXH số là như thế nào, ông có thể giới thiệu để làm rõ?

Ông Nguyễn Thanh Danh: Ứng dụng BHXH số VssID là một nỗ lực của ngành BHXH, nhằm minh bạch thông tin liên quan đến BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cũng như giảm bớt giấy tờ, thủ tục. Đây là ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động chính thức của BHXH Việt Nam, nhằm phục vụ mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân một cách tiện lợi, nhanh chóng.

VssID đang cung cấp một số tính năng, tiện ích gồm cung cấp thông tin về thẻ BHYT, quá trình tham gia (BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, BHYT); thông tin hưởng các chế độ BHXH; lịch sử khám, chữa bệnh BHYT. VssID còn cung cấp các tiện ích tra cứu như mã số BHXH; cơ quan BHXH; cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy nghỉ hưởng chế độ BHXH; cơ sở khám, chữa bệnh ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT; đơn vị tham gia BHXH; điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT.

VssID hỗ trợ trực tuyến 24/7 qua Chatbot - trả lời tự động, tổng đài hỗ trợ 1900.9068. Đồng thời các tin tức hoạt động ngành BHXH, các thông tin về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; hướng dẫn sử dụng ứng dụng; hướng dẫn thực hiện dịch vụ công, dịch vụ thanh toán trực tuyến đều được cung cấp đầy đủ. BHXH Việt Nam sẽ hướng tới sử dụng ứng dụng VssID thay thế thẻ BHYT, sổ BHXH; tích hợp dịch vụ công, tiện ích thanh toán trực tuyến...

* Vậy người dân cần làm thế nào để có thể sử dụng được ứng dụng VssID?

Ông Nguyễn Thanh Danh: Để sử dụng ứng dụng VssID, người dân cần đáp ứng đủ đồng thời các điều kiện sau: Có tài khoản giao dịch điện tử (dành cho cá nhân) với cơ quan BHXH; điện thoại, máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android 4.1 hoặc IOS 9.0 trở lên hoặc theo quy định của BHXH Việt Nam theo từng thời điểm. Người dân có thể tải ứng dụng (tìm kiếm theo từ khóa “VssID”) trên kho ứng dụng Google Play (CH-Play) cho thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, hoặc kho ứng dụng AppStore cho thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS.

Để đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, người dân cần truy cập đường dẫn https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Sau khi kê khai xong tờ khai, người dân cần tiến hành in, ký và nộp tờ khai tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH mà người dân đã chọn ở trên. Khi nộp hồ sơ, người dân cần xuất trình CMND/Căn cước công dân/hộ chiếu để xác minh thông tin.

Người dân cần biết rằng ứng dụng VssID sử dụng tài khoản (tên) đăng nhập là mã số BHXH. Với mỗi cá nhân có một mã số BHXH duy nhất, đó là một dãy số gồm 10 ký tự số. Mã số BHXH được in trên sổ BHXH hoặc 10 số cuối cùng được in trên thẻ BHYT. Vì vậy, mỗi người chỉ có tài khoản (tên) đăng nhập duy nhất ứng với mã số BHXH của mình để sử dụng ứng dụng.

Ứng dụng VssID chỉ cho phép đăng nhập một tài khoản trên một thiết bị ở cùng một thời điểm. Khi đăng nhập tài khoản vào thiết bị thứ hai, ứng dụng sẽ có cảnh báo, nếu người dùng lựa chọn tiếp tục đăng nhập ở thiết bị thứ hai, ứng dụng sẽ yêu cầu nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại của người dùng đã đăng ký trước đó, đồng thời tài khoản này sẽ bị thoát khỏi ứng dụng trên thiết bị thứ nhất. Với chức năng này, sẽ giúp ngăn chặn việc cài đặt và sử dụng thẻ BHYT trên nhiều thiết bị cùng lúc.

Nỗ lực triển khai

* BHXH Quảng Nam đã chuẩn bị như thế nào để đưa VssID ứng dụng vào hoạt động trên địa bàn, thưa ông?

Ông Nguyễn Thanh Danh: Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã có văn bản chỉ đạo phòng nghiệp vụ và BHXH huyện có kế hoạch triển khai ứng dụng VssID đến với người tham gia trên toàn tỉnh. Tập trung các giải pháp gồm thành lập nhóm cán bộ hỗ trợ đăng ký, cài đặt, phê duyệt tại BHXH tỉnh, BHXH huyện; tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông như truyền hình, đài phát thanh, mạng xã hội zalo, facebook... về tính năng, tiện ích của VssID.

Mỗi địa phương sẽ khảo sát điều kiện cụ thể để thực hiện ở các huyện, xã miền núi, vùng sâu sẽ có kế hoạch cụ thể hơn như khảo sát điều kiện về người sử dụng (có dùng điện thoại thông minh không), hệ thống mạng có đảm bảo (wifi hoặc 4G). Lộ trình triển khai sẽ triển khai cho cán bộ các cấp trước (huyện, xã), đội ngũ công chức, viên chức trong các cơ quan y tế, giáo dục để thấy được tiện ích và có tính lan tỏa; tiếp đến sẽ tổ chức các đợt tuyên truyền, hỗ trợ đăng ký, cài đặt ứng dụng theo địa điểm cụ thể, chẳng hạn như tại UBND xã; trạm y tế; trụ sở thôn, bản, các địa điểm văn hóa của thôn, bản.

* Việc triển khai ắt sẽ gặp nhiều khó khăn ở vùng nông thôn và miền núi, đặc biệt là khu vực biên giới. BHXH tỉnh có phương án khắc phục ra sao, để đảm bảo mọi khách hàng được công bằng hưởng lợi từ ứng dụng, thưa ông?

Ông Nguyễn Thanh Danh: 69% dân số của tỉnh sống ở vùng miền núi, nông thôn nên sẽ có những khó khăn nhất định trong triển khai VssID, đặc biệt là vùng miền núi, biên giới hạ tầng công nghệ thông tin còn thiếu và yếu. Trong những năm qua, ngành BHXH đã triển khai nhiều các phần mềm nghiệp vụ phục vụ công việc, trong đó có các phần mềm lõi như phần mềm quản lý thu - sổ thẻ, phần mềm giám định BHYT, phần mềm kế toán tập trung... Đặc biệt từ năm 2016, ngành BHXH đã xúc tiến, triển khai mạnh mẽ phần mềm giao dịch điện tử trong thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với cơ quan BHXH.

Đến nay các đơn vị đã triển khai và sử dụng, góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại cho đơn vị, đồng thời góp phần cải cách hành chính trong công tác BHXH, BHYT. Để làm được việc đó, toàn thể cán bộ công chức viên chức ngành đã phải đào tạo và nỗ lực cùng với các đơn vị triển khai, tập huấn cho cán bộ làm công tác lập danh sách, giải quyết chế độ ở các đơn vị, địa phương nên đến nay hầu hết các cơ quan, đơn vị đều thực hiện tốt.

Đối với cán bộ các đơn vị miền núi, vùng xa ban đầu triển khai cũng gặp những khó khăn nhưng với sự nỗ lực của cơ quan BHXH đã tổ chức tập huấn theo phương thức “cầm tay chỉ việc”. Song song với đó thì hệ thống phần mềm cũng được cải tiến ngày càng tốt hơn cũng như hệ thống máy tính, mạng cũng được trang bị ngày càng tốt, mạnh hơn nên đã đáp ứng được công việc. Chúng tôi tin rằng hiện nay người dân sử dụng thiết bị di động đã trở nên phổ biến, nên việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID sẽ được triển khai thuận lợi trong toàn tỉnh.

Sử dụng thẻ BHYT mẫu mới từ ngày 1.4.2021

Theo Quyết định số 1666 của BHXH Việt Nam, mẫu thẻ BHYT mới sẽ được ban hành sử dụng thống nhất trong cả nước kể từ ngày 1.4.2021. Mẫu thẻ BHYT mới là một giải pháp cải cách hành chính của ngành BHXH Việt Nam, tạo được nhiều thuận lợi cho người tham gia, cơ sở khám chữa bệnh BHYT và cơ quan BHXH. So với mẫu thẻ BHYT hiện hành, mẫu thẻ BHYT mới có nhiều điểm khác biệt mang lại tiện ích cho người tham gia và các cơ sở khám chữa bệnh như nhỏ gọn về kích thước, được ép plastic ngay sau khi in, thay đổi kiểu chữ in rõ nét, dễ đọc, đặc biệt mặt sau của thẻ BHYT đã thay đổi phần lớn nội dung so với mẫu thẻ BHYT hiện hành để người tham gia tiện tra cứu thông tin sử dụng thẻ… Mã số thẻ BHYT mới là 10 ký tự mã số BHXH của người tham gia, được sử dụng để tra cứu thông tin về thẻ BHYT (thay thế 15 ký tự mã số thẻ BHYT hiện nay).H.L

Giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tự nguyện vào ngày 9.12

BHXH tỉnh và Báo Quảng Nam sẽ tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến với người dân về chính sách BHXH tự nguyện vào ngày 9.12.2020. Buổi giao lưu trực tuyến được hai đơn vị phối hợp thực hiện, nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức và người dân tìm hiểu về chính sách BHXH tự nguyện. Buổi giao lưu trực tuyến sẽ giải đáp các thắc mắc nội dung liên quan BHXH tự nguyện trên Báo Quảng Nam điện tử tại địa chỉ baoquangnam.vn và Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Quảng Nam tại địa chỉ quangnam.baohiemxahoi.gov.vn. Buổi giao lưu trực tuyến sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 9.12.2020. Bạn đọc quan tâm về nội dung chính sách BHXH tự nguyện có thể gửi câu hỏi về địa chỉ toasoan@baoquangnam.vn; toasoanqno@gmail.com và vanphong@quangnam.vss.gov.vn. (L.D)