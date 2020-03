Xã Tam Đại may 1.000 khẩu trang tặng người dân

(QNO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại (Phú Ninh) phối hợp với Đoàn xã may 1.000 khẩu trang vải tặng người dân trên địa bàn để phòng bệnh Covid-19.

Đoàn viên thanh niên xã Tam Đại may khẩu trang tặng người dân. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và tình hình khan hiếm khẩu trang hiện nay, hai đơn vị đã liên hệ mượn xưởng may gia công của chị Nguyễn Thị Tâm (xã Tam Đại) làm địa điểm may khẩu trang; đồng thời huy động đoàn viên thanh niên tham gia các công đoạn may. Khẩu trang được may 3 lớp, sau khi hoàn thành mang đến Trạm Y tế xã khử trùng trước khi phát cho nhân dân.

Dự kiến ngày mai 17.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại và Đoàn xã tiến hành phát 1.000 khẩu trang và tờ rơi tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã.