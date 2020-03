Chuyển bệnh nhân Covid-19 thứ 57 cách ly ở Hội An đến bệnh viện điều trị

(QNO) - Khoảng 9 giờ sáng nay 16.3, bệnh nhân Covid-19 thứ 57 ở Việt Nam (nam, 66 tuổi, quốc tịch Anh) đã được chuyển từ khu cách ly ở Hội An đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (Núi Thành) điều trị.

Khử trùng sau khi đưa bệnh nhân lên xe để chuyển đến bệnh viện điều trị. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Bệnh nhân này chuyển vào khu cách ly Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phân hiệu miền Trung - Tây nguyên (phường Cửa Đại, Hội An) lúc 23 giờ ngày 13.3. Đây là một trong 21 hành khách đi trên chuyến bay từ Anh đến Hà Nội vào ngày 9.3 (cùng chuyến bay với ca thứ bệnh thứ 46, là nữ tiếp viên hàng không) được cách ly tại Hội An.

Cơ quan chức năng bàn phương án cách ly mới tại Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phân hiệu miền Trung - Tây nguyên. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Theo đó, sau khi đến Hà Nội, 21 du khách này chia thành nhiều nhóm và di chuyển đến Hội An. Do chủ động nắm thông tin từ trước nên lực lượng y tế địa phương đã đưa 16 du khách vào thực hiện cách ly tập trung tại Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phân hiệu miền Trung - Tây Nguyên, 5 du khách còn lại đang được cách ly tại 3 khách sạn trên địa bàn Hội An. Tối 15.3, Bộ Y tế công bố mẫu xét nghiệm của du khách người Anh này dương tính với Covid-19.

Đây là trường hợp mắc Covid-19 thứ 3 tại Quảng Nam, đều là du khách Anh.