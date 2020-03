[Covid-19] - Ngày 17.3: Số ca nhiễm mới ở Ý giảm, Malaysia phong tỏa toàn quốc

(QNO) - Số ca nhiễm mới tại Ý trong ngày 16.3 là 2.470 người, giảm nhẹ so với 2.853 trường hợp của ngày trước đó. Số ca tử vong mới tăng 349 người nhưng cũng đã có 2.749 trường hợp được chữa khỏi.

Đồ họa: NGỌC THÀNH/TTO

Số ca nhiễm mới tại Ý giảm nhẹ

Số liệu được nhà chức trách Ý công bố rạng sáng 17.3 (giờ Việt Nam) cho thấy trong ngày 16.3 đã ghi nhận thêm 2.470 ca nhiễm vi rút corona mới tại Ý, nâng tổng số ca nhiễm lên 27.980 người, trong đó có 2.749 trường hợp đã được chữa khỏi.

Số ca tử vong mới trong ngày là 349 người, nâng tổng số tử vong vì dịch Covid-19 lên con số 2.158, thấp hơn số ca được chữa khỏi.

Ý đang là ổ dịch lớn nhất trên thế giới, là nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch Covid-19 ngoài Trung Quốc đại lục. Tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại Ý đã lên mức 73 người/1.000 ca nhiễm, tức là gần gấp đôi so với mức 39,7 của Trung Quốc, và cao hơn nhiều so với mức 56,9 người/1.000 ca nhiễm của Iran.

Đa số bệnh nhân nhiễm bệnh và tử vong đều lớn tuổi, có sẵn các bệnh nền từ trước.

Trung Quốc có 21 ca nhiễm mới trong ngày 16.3

Theo số liệu được Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc công bố sáng 17.3, tính đến cuối ngày 16.3 trên toàn Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm tổng cộng 21 ca nhiễm mới, trong đó chỉ có 1 ca ở Hồ Bắc, 20 ca còn lại là những người vừa nhập cảnh Trung Quốc.

Số ca tử vong mới tại Trung Quốc trong ngày 16.3 là 13 trường hợp, giảm 1 ca so với ngày 15.3. Tổng số ca nhiễm tính trên toàn Trung Quốc đại lục là 80.881, trong đó có 3.226 trường hợp tử vong, 68.688 người đã được cho xuất viện.

Như vậy, số ca nhiễm đang điều trị ở Trung Quốc chỉ còn hơn 8.900 người, bao gồm 3.226 trường hợp nguy kịch.

Canada đóng cửa toàn bộ biên giới

Thủ tướng Canada Justin Trudeau rạng sáng 17.3 (giờ Việt Nam) tuyên bố nước này sẽ đóng cửa toàn bộ các đường biên giới với công dân nước ngoài. Theo ông Trudeau, sẽ có những ngoại lệ dành cho các phi công, nhà ngoại giao và công dân Mỹ, mặc dù ngoại lệ này có thể thay đổi.

Canada hiện ghi nhận 375 ca dương tính với vi rút corona mới, trong đó có một bệnh nhân đã tử vong.

Pháp yêu cầu dân không rời khỏi nhà, triển khai cảnh sát giám sát

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố kể từ 0 giờ ngày 17.3 theo giờ địa phương, tất cả người dân ở Pháp sẽ phải tuân thủ nghiêm túc việc ở nhà, ngoại trừ đi mua thức ăn, đi làm, tập thể dục hay thăm khám bác sĩ.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner thông báo sẽ phạt tới 135 euro nếu bất kỳ ai vi phạm lệnh này, đồng thời cho biết sẽ huy động khoảng 100.000 cảnh sát giám sát việc thực thi.

Các chốt chặn kiểm soát đi lại sẽ được dựng lên khắp nước Pháp trong thời gian tới.

Malaysia phong tỏa toàn quốc

Trong một thông báo được phát đi tối 16.3, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin tuyên bố đất nước của ông sẽ không đón tiếp bất kỳ người nước ngoài nào trong thời gian từ 18 đến 31.3. Công dân Malaysia cũng được yêu cầu không ra nước ngoài trong thời gian này, theo Hãng tin Reuters.

Quyết định này có nghĩa là tất cả cơ sở kinh doanh phải đóng cửa, trừ siêu thị và cửa hàng bán rau quả. Các trụ sở công quyền cũng như khu vực tư nhân cũng sẽ bị đóng cửa, trừ những cơ sở cung cấp dịch vụ thiết yếu như viễn thông, vận tải, ngân hàng, y tế, dược phẩm, cảng biển, sân bay, cung cấp lương thực và dịch vụ vệ sinh.

Lào đóng cửa trường học

Ngày 16.3, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cho biết việc đóng cửa nhà trẻ và mẫu giáo trên toàn quốc sẽ kéo dài tới hết kỳ nghỉ tết năm mới của Lào dù vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm nào.

Ông Sisoulith cũng quyết định tạm đóng cửa các cửa khẩu phụ tiếp giáp với các nước láng giềng trên cả nước để chuyển sang các cửa khẩu quốc tế, nơi có đủ các thiết bị hiện đại nhằm đảm bảo Covid-19 không xâm nhập vào Lào.