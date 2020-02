Quảng Nam đang cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 9 trường hợp có liên quan đến yếu tố dịch tễ

(QNO) - Sáng nay 28.2, ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế, người phát ngôn Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho biết, qua điều tra, giám sát, hiện tại ngành chức năng tỉnh đã tiến hành cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm 9 trường hợp là công nhân, chuyên gia người nước ngoài, người Việt Nam trở về từ nước ngoài có liên quan đến yếu tố dịch tễ.

Ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế trả lời báo chí. Ảnh: HỒ QUÂN

Theo ông Nguyễn Văn Hai, trong 9 trường hợp trên, 3 trường hợp đang được cách ly tại Hội An và đã có kết quả âm tính với Covid-19; 6 trường hợp còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm và được cách ly theo đúng quy định tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, ông Hai cho biết, Quảng Nam chưa có trường hợp dương tính với Covid-19 nhưng nguy cơ lây nhiễm rất cao do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở các nước trên thế giới.

Gần đây, ngành chức năng tỉnh đã tổ chức điều tra, giám sát 28 cơ sở nhà máy, xí nghiệp có chuyên gia, người lao động là người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, và một số quốc gia đang có dịch Covid-19. Qua đó, đã sàng lọc 451 người, trong đó có 12 trường hợp đi từ vùng dịch trở về chưa qua 14 ngày kể từ thời điểm giám sát; 1 trường hợp đang được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam; 11 trường hợp khác đang cách ly tại nơi cư trú. Hiện tất cả trường hợp này đều có sức khỏe ổn định, không có biểu hiện bệnh lý của Covid-19. Cạnh đó, ngành chức năng tỉnh cũng đang theo dõi, giám sát 59 trường hợp khác tại nơi cư trú. Những trường hợp này hiện tại cũng không có biểu hiện bệnh lý của Covid-19.

Cũng theo ông Hai, trước đó, ngành chức năng tỉnh đã tổ chức cách ly 58 trường hợp là các công nhân, chuyên gia người Trung Quốc tại các công ty, xí nghiệp. Những trường hợp cách ly này hiện đã qua 14 ngày, đang có sức khỏe tốt và đã làm việc trở lại. Ngoài ra, còn có 25 trường hợp khác đã qua thời gian giám sát tại nơi cư trú 14 ngày và không có biểu hiện bệnh lý của Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế thông tin về công tác chống dịch Covid-19. Thực hiện: HỒ QUÂN

Your browser does not support the video tag.

Về công tác chống dịch, ông Hai cho biết, qua việc tổ chức giám sát, điều tra những trường hợp liên quan đến vùng dịch tễ, đi qua vùng dịch tễ về nơi cư trú trên địa bàn tỉnh, ngành chức năng hoan nghênh những tổ chức, cá nhân, cơ quan chức năng địa phương đã hợp tác, tự nguyện khai báo để tổ chức cách ly theo đúng quy định.

“Người dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia giám sát, có thông tin kịp thời để nhân viên y tế hướng dẫn những cá nhân chưa khai báo thông tin y tế của bản thân mình khi trở về từ vùng dịch và có những cư xử rất đúng mực. Điều này đã đảm bảo được sự ổn định đời sống trong cộng đồng, góp phần tích cực cùng với ngành chức năng chống dịch Covid-19 thành công” - ông Hai nói.

Liên quan đến việc sinh viên, học sinh THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ đi học trở lại vào thời gian đến, ông Hai thông tin, UBND tỉnh sẽ tổ chức họp trực tuyến với các ban ngành, địa phương để quyết định vấn đề này. Để đảm bảo cho học sinh đến trường an toàn, tạo được sự an tâm cho phụ huynh, học sinh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, Sở GD-ĐT, Sở Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo môi trường trong nhà trường, ký túc xá; đảm bảo thiết vị, vật tư y tế và có những khuyến cáo cho học sinh phòng dịch theo đúng quy định của Bộ Y tế.