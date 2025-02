Bạn cần biết 5 kinh nghiệm lựa chọn xe ô tô không thể bỏ qua (PR) - Một chiếc xe ô tô không chỉ là tài sản mà còn là phương tiện được sử dụng thường xuyên do đó người dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lựa chọn. Dưới đây Carpla xin được phép chia sẻ đến bạn 5 kinh nghiệm lựa chọn xe ô tô. Đây cũng là những tiêu chí đánh giá xe ô tô khách hàng cần biết khi mua xe.

Nội thất và số chỗ ngồi

Nhiều khách hàng trước khi mua xe thường sẽ tìm hiểu kỹ về dòng xe mình yêu thích và xem review xe ô tô trên các kênh mạng xã hội. Bạn nên đặc biệt chú trọng đến nội thất và số ghế của xe để đảm bảo sẽ phù hợp với cả gia đình đặc biệt là những gia đình đang có con nhỏ. Điều này sẽ giúp người dùng lựa chọn được đúng mẫu xe, tránh gây lãng phí không cần thiết.

Ưu tiên xe có nội thất đẹp, chỗ ngồi rộng rãi

Ví dụ nếu gia đình bạn có ít thành viên từ 4 người trở xuống thì nên ưu tiên những mẫu xe 5 chỗ nhỏ gọn, tiện lợi khi di chuyển. Những mẫu xe quá lớn sẽ gây chiếm diện tích và hao tốn nhiều chi phí nhiên liệu hơn. Chỉ trong những trường hợp gia đình bạn có 5 người, thường xuyên di chuyển xa thì mới nên ưu tiên những mẫu xe từ 7 chỗ trở lên. Các loại xe 7 chỗ sẽ giúp các thành viên có đủ chỗ ngồi và có không gian chứa đồ thoải mái.

Người dùng cũng nên ưu tiên những loại xe có hàng ghế cuối có thể gập lại. Đây cũng là cách để không gian trong xe rộng hơn, tăng sức chứa đồ đạc.

Độ cao gầm xe

Độ cao gầm xe cũng là tiêu chí đánh giá xe ô tô khách hàng cần biết khi mua xe. Nếu xe được sử dụng cho gia đình, thường xuyên di chuyển xa cho những chuyến du lịch, dã ngoại thì nên chọn những loại xe có gầm cao như SUV hoặc Crossover,...Trong trường hợp nếu gia đình có người lớn tuổi hoặc những bạn trẻ yêu thích những chiếc xe theo phong cách thể thao năng động thì cũng có thể lựa chọn một chiếc xe gầm thấp để thuận tiện do việc lên xuống xe.

Xe gầm cao thích hợp để di chuyển đường dài

Các trang bị an toàn và tính năng tiện ích

Hiện nay các trang bị an toàn và trang bị tiện ích trên xe ô tô rất được các nhà sản xuất chú trọng để tăng tính an toàn đồng thời tạo được cho người dùng xe một không gian thoải mái.

Trên xe nên có đủ đầy các trang bị an toàn và trang bị tiện ích

Bạn nên kiểm tra đầy đủ các trang bị an toàn bao gồm hệ thống phanh bó cứng ABS; hệ thống cân bằng điện tử kiểm soát an toàn khi ôm cua; hệ thống túi khí; phân phối và trợ lực phanh, hệ thống phanh tự động ở tốc độ thấp, hệ thống hỗ trợ đổ đèo,... nhóm trang bị an toàn cơ bản gồm ABS, phân phối và trợ lực phanh,... Nếu xe không có đầy đủ những trang bị này, bạn nên xem xét đổi sang một chiếc xe khác hoặc yêu cầu đơn vị phân phối xe lắp đặt thêm.

Bên cạnh đó những tính năng tiện ích sẽ giúp bạn có những trải nghiệm tốt hơn trong xe trên những chuyến hành trình dài. Các tính năng tiện ích cần có như điều hòa, màn hình LED hoặc màn hình DVD có kết nối USB, camera 360, camera lùi, định vị GPS toàn cầu, hệ thống hỗ trợ đỗ xe,...

Thương hiệu của xe

Thương hiệu xe cũng là tiêu chí quan trọng khi lựa chọn xe ô tô. Nếu tài chính cho phép, bạn nên lựa chọn xe của những thương hiệu uy tín, có tuổi đời lâu năm trong lĩnh vực ô tô hoặc ưu tiên chọn xe của những hãng xe cao cấp. Những thương hiệu nổi tiếng rất chú trọng về mặt chất lượng kỹ thuật từ đó giúp xe có độ bền bỉ, ít hư hỏng, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng. Về lâu dài thì những chiếc xe thuộc thương hiệu nổi tiếng cũng sẽ giữ giá, có giá trị cao hơn trong trường hợp bạn muốn sang nhượng lại.

Ưu tiên các dòng xe của những thương hiệu lớn

Nếu không đủ điều kiện bạn có thể tham khảo đến các mẫu xe của những hãng ô tô mới. Tuy nhiên vẫn nên tìm hiểu về độ uy tín, mẫu mã và những chế độ bảo hành của hãng xe hoặc đơn vị phân phối trước khi quyết định mua xe.

Mức nhiên liệu tiêu thụ

Không chỉ tiêu tốn một khoản để tậu xe ô tô, nhiều người dùng còn phải đau đầu vì chi phí nhiên liệu tiêu tốn hàng tháng cho chiếc xế hộp của mình. Vì vây, người dùng nên ưu tiên những loại xe ô tô tiết kiệm nhiên liệu đặc biệt là những người sử dụng xe trong khu vực nội thành, thường xuyên gặp phải kẹt xe.

Nên chọn loại xe tiết kiệm nhiên liệu

Thông thường những loại xe có kích thước lớn và những mẫu xe thể thao tăng tốc sẽ tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn so với những loại xe trọng lượng nhỏ. Vì thế bạn chỉ nên chọn xe ô tô phù hợp với nhu cầu sử dụng, không mua xe quá lớn để tránh gây lãng phí.

