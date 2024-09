Bạn cần biết Dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch tại Hội An (PR) - Dịch vụ thuê xe ô tô du lịch tại Hội An mang đến cho du khách sự tiện lợi và thoải mái khi khám phá vẻ đẹp cổ kính của phố cổ và các điểm du lịch xung quanh. Với đa dạng các dòng xe từ 4 chỗ, 7 chỗ đến 16 chỗ, dịch vụ này phù hợp cho cả nhóm nhỏ và đoàn du lịch lớn. Xe được trang bị đầy đủ tiện nghi, tài xế thân thiện, am hiểu địa phương, đảm bảo chuyến đi an toàn và trọn vẹn. Bạn có thể dễ dàng thuê xe với giá cả phải chăng, phục vụ các chuyến đi trong ngày hoặc dài hạn đến các địa điểm nổi tiếng như Cù Lao Chàm, Mỹ Sơn, hay biển An Bàng.

Hoi An Private Car tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô tại Hội An – Đà Nẵng với hơn 10 năm kinh nghiệm. Chúng tôi chuyên cho thuê xe từ 4 đến 45 chỗ để đưa đón đến các địa điểm tham quan nổi tiếng như Cù Lao Chàm hay Vinpearl Hội An. Dịch vụ của chúng tôi không chỉ đảm bảo giá cả minh bạch mà còn có đội ngũ lái xe địa phương nhiệt tình và giàu kinh nghiệm.

Lý do nên chọn dịch vụ thuê xe ô tô du lịch tại Hoi An Private Car

Giá cả cạnh tranh: Hoi An Private Car cung cấp mức giá tốt cho dịch vụ thuê xe tại Hội An, cam kết không phát sinh thêm chi phí nào ngoài mức giá đã thông báo.

Xe mới và tiện nghi: Các phương tiện đều mới từ năm 2018, sạch sẽ và rộng rãi, đảm bảo mang lại sự thoải mái tối đa trong hành trình của bạn.

Dịch vụ đón tiễn tận nơi: Chúng tôi cam kết đón bạn đúng giờ từ sân bay hoặc khách sạn theo yêu cầu; miễn phí thời gian chờ nếu có sự cố delay về giờ bay.

Đội ngũ tài xế thân thiện: Với đội ngũ tài xế trẻ trung và nhiệt huyết, bạn sẽ nhận được những gợi ý thú vị về các điểm tham quan cũng như địa chỉ ăn uống ngon ở địa phương.

An toàn tuyệt đối: Khi đặt xe qua chúng tôi, bạn sẽ nhận được thông tin xác nhận cùng số điện thoại của tài xế để liên lạc dễ dàng trong suốt hành trình; tất cả tài xế đều cam kết không sử dụng rượu bia để đảm bảo an toàn.

Hỗ trợ đặt vé tham quan nhanh chóng: Chúng tôi giúp bạn mua vé vào cửa các khu vực tham quan mà không lo hết vé nếu bạn đặt trước qua chúng tôi.

Đặt xe dễ dàng: Bạn có thể đặt dịch vụ qua website, email hoặc điện thoại bất kỳ lúc nào trong ngày với phản hồi nhanh chóng.

Tư vấn tận tình: Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành vận tải du lịch, Hoi An Private Car cùng đội ngũ sẵn sàng hỗ trợ bạn mọi thông tin cần thiết về ăn uống và giải trí tại Đà Nẵng – Hội An.

Linh hoạt theo kế hoạch cá nhân: Dịch vụ có thể linh hoạt giúp bạn tự do khám phá theo ý muốn mà vẫn có tài xế chờ đợi để đưa đón, chỉ cần bạn thông báo với chúng tôi kịp thời để điều chỉnh hành trình và giá xe.

Thanh toán thuận tiện: Bạn chỉ cần thanh toán một khoảng cọc nhỏ để giữ xe và thanh toán đủ sau khi hoàn tất chuyến đi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản mà không phát sinh thêm chi phí nào khác ngoài giá đã thỏa thuận.

Đặt xe ô tô du lịch 4 - 45 chỗ online

Chân thành cảm ơn quý khách đã lựa chọn Hoi An Private Car cho nhu cầu thuê xe ô tô du lịch tại Hội An! Với tiêu chí mang lại sự hài lòng tối đa trên mỗi hành trình của quý khách hàng nên chúng tôi cam kết giữ nguyên mức giá đã báo mà không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào khác nữa! Đồng thời chúng tôi cũng cung cấp tư vấn miễn phí về các điểm đến thú vị ở miền Trung như Bà Nà Hills hay Vinwonders Nam Hội An.

Mọi câu hỏi xin vui lòng liên hệ qua:

Website: vmcar.com.vn

Hotline: 0905.55.77.68

Địa chỉ:

●7/52 Trần Cao Vân, Huế.

●228 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An.