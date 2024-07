Du lịch

6 tháng, Hội An đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế

(QNO) - Số liệu thống kê chỉ ra du lịch Hội An trong 6 tháng đầu năm 2024 tăng trưởng khá khi hầu hết các chỉ số đều xấp xỉ hoặc vượt so với kế hoạch năm và tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.