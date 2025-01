Đời sống 800 hộ dân hưởng lợi trực tiếp từ dự án phát triển sinh kế kết hợp du lịch tại Hội An (QNO) - Chiều 13/1/2025, tại TP.Hội An diễn ra hội nghị phát triển các mô hình sinh kế cộng đồng gắn du lịch sinh thái góp phần bảo vệ đa dạng sinh học các hệ sinh thái tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.T

Dự án phát triển các mô hình sinh kế cộng đồng bền vững kết hợp du lịch sinh thái để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và các hệ sinh thái tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An triển khai tại xã Cẩm Kim và xã Cẩm Thanh (TP.Hội An) do Hội LHPN TP.Hội An tổ chức điều hành.

Đây là dự án tài trợ nhỏ thuộc Dự án “Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam” (Dự án BR) do Bộ TN-MT thực hiện và Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua UNDP Việt Nam. Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 5,1 tỷ đồng, thực hiện từ tháng 1/2023 - 12/2024.

Kết quả nổi bật mà dự án đạt được là xây dựng và phát triển các

mô hình sinh kế bền vững dựa vào du lịch sinh thái, du lịch

học tập cộng đồng và tạo thu nhập trực tiếp cho khoảng 800 hộ dân, vượt xa mục tiêu đề ra ban đầu là 320 hộ dân. Trong đó, xã Cẩm Thanh có 627 hộ và xã Cẩm Kim có 173 hộ.

Dự án đã tạo thu nhập trực tiếp cho khoảng 800 hộ dân tại 2 xã Cẩm Thanh và Cẩm Kim thông qua du lịch sinh thái, du lịch học tập cộng đồng. Ảnh: Q.T

Theo bà Ngô Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch Hội LHPN TP.Hội An, sau 2 năm thực hiện, dự án đã đạt những kết quả ban đầu, tạo mô hình sinh kế và giúp bà con nâng cao nhận thức, năng lực của mình từ việc tham gia các hoạt động của dự án và chuyển đổi nghề...

Các hộ dân cũng đã biết đồng tham gia quản lý bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa gắn liền với những câu chuyện chân chất, mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa về đời sống văn hóa tinh thần gắn với câu chuyện làng quê, làng nghề sinh thái của địa phương, đồng thời góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch nông thôn hấp dẫn khi du khách đến tham quan, trải nghiệm tại Hội An.

Chuyên gia độc lập đánh giá cao các kết quả mà dự án này đã đạt được. Ảnh: Q.T

Về dài hạn, dự án đã tác động rất nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, môi trường trên địa bàn vùng đệm khu sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An, đặc biệt tại cộng đồng 2 xã Cẩm Kim và Cẩm Thanh.

Dự án cũng góp phần xây dựng thành phố Hội An "sinh thái - văn hóa - du lịch"; đồng thời góp phần xây dựng và thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của 2 địa phương cũng như hỗ trợ khu sinh quyển thực hiện các chức năng bảo tồn, phát triển sinh kế và chức năng giáo dục.