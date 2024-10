Quốc phòng - An ninh 9 tháng đầu năm 2024, Công an Quảng Nam chủ động thực hiện hiệu quả các mặt công tác (QNO) - Ngày 2/10, Công an tỉnh tổ chức sơ kết công tác công an quý III và 9 tháng đầu năm 2024, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đối với Đại tá Nguyễn Hà Lai và Đại tá Nguyễn Thành Long; Bằng khen của UBND tỉnh đối với Đại tá Võ Thị Trinh. Ảnh: M.T

Bám sát nghị quyết, chương trình công tác và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng Công an Quảng Nam đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác. Trong quý III và 9 tháng đầu năm 2024, lực lượng công an chủ động nắm tình hình, phát huy tốt vai trò tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT); bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính. Ảnh: M.T

Trong 9 tháng, Công an Quảng Nam đã điều tra, khám phá 608 vụ, làm rõ 1.093 đối tượng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; bắt giữ 190 vụ, 316 đối tượng về tội phạm, tệ nạn ma túy. Công tác quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn xã hội được tăng cường, phát huy vai trò nòng cốt của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện 43 mô hình đảm bảo đúng tiến độ.

Trong đó, triển khai Luật Căn cước năm 2023, lực lượng Công an đã tiếp nhận hơn 146.200 hồ sơ cấp căn cước, hoàn thiện gửi Trung ương 129.800 hồ sơ căn cước; giao trả hơn 43.000 căn cước và tiếp nhận hơn 24.500 hồ sơ định danh điện tử.

Trong quý III/2024, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện lập biên bản 9.400 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 8.445 trường hợp với hơn 19,4 tỷ đồng.

Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân” đối với Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: M.T

Công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp được quan tâm, chú trọng. Trong quý III, lực lượng Công an thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với 4.379 người chấp hành xong án phạt tù; thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá 28 phạm nhân năm 2024, đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 33 phạm nhân đợt 2/9.

Công tác tham mưu, đối ngoại đạt kết quả tích cực. Công an tỉnh phối hợp Công an tỉnh Sê Kông (Lào) tổ chức hội nghị giao ban thường niên năm 2024; tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 50 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: M.T

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh đã trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân” đối với Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh về thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” từ năm 2019 - 2023.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh cũng trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đối với Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh; trao Bằng khen của UBND tỉnh đối với Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức Hội thao quốc phòng toàn dân tỉnh Quảng Nam năm 2024.

Ngoài ra, 3 tập thể Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến và Công an huyện Thăng Bình đã được lãnh đạo Công an tỉnh tặng Giấy khen.