Du lịch

9 tháng, Hội An đón gần 3,5 triệu lượt khách

(QNO) - Ngày 20/9, UBND TP.Hội An cho biết, tổng lượt khách đến Hội An trong 9 tháng đầu năm ước đạt hơn 3,47 triệu lượt, đạt hơn 75% so với kế hoạch và tăng hơn 11,2% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế ước đạt gần 2,7 triệu lượt, tăng hơn 21,7%.