Xã hội An toàn cho người dân làng Nà Nổ (QNO) - Di dời toàn bộ cư dân làng Nà Nổ đến nơi an toàn, ứng trực 24/24 giờ tại điểm nứt núi... là các giải pháp xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức triển khai quyết liệt trong hai ngày qua.

Phía sau những ngôi nhà làng Nà Nổ là quả đồi xuất hiện vết nứt kéo dài hơn 30m, sâu 1m. Ảnh: SỸ - LÂM

Chiều 27/10, theo hướng dẫn của lãnh đạo xã Phước Gia, chúng tôi tìm đến làng Nà Nổ ở thôn Gia Cao. Ngôi làng của 30 hộ dân với 163 nhân khẩu là đồng bào Ca Dong này được hình thành gần 20 năm nay và hiện trong tình cảnh “vườn không nhà trống”.

Nguyên do là đỉnh đồi sau lưng làng xuất hiện vết nứt lớn, rộng toác và nguy cơ đổ sập xuống bất cứ lúc nào nên ngay trong chiều 26/10, xã đã di dời 100% người dân đến tá túc tại Trường Tiểu học Kpa- Kơ Lang.

Ông Nguyễn Thành Liêm - Chủ tịch UBND xã Phước Gia (người chỉ tay) kiểm tra vết nứt chiều 27/10. Ảnh: SỸ - LÂM

Ông Nguyễn Thành Liêm - Chủ tịch UBND xã Phước Gia cho biết, trước đây huyện Hiệp Đức bố trí hơn 1 tỷ đồng làm bờ kè, gia cố khu vực đỉnh đồi Nà Nổ. Song, những cơn mưa liên tiếp vừa qua dẫn đến tình trạng no nước, xuất hiện vết nứt kéo dài hơn 30m, chiều sâu 1m và vòng cung bán kính 10m.

“Chỉ một hai đợt mưa lớn nữa là hàng nghìn mét khối đất đá sẽ đổ xuống ngôi làng này bất cứ lúc nào. Do đó, ngay sau khi kiểm tra phát hiện vết nứt, xã đã kiên quyết di dời toàn bộ 163 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Về lâu dài, xã mong tỉnh, huyện sớm có phương án làm bờ kè kiên cố ở phía taluy dương, hoặc có kinh phí để san ủi toàn bộ quả đồi đề phòng nguy cơ sạt lở xảy ra” - ông Liêm cho biết.

Bà con làng Nà Nổ sơ tán tại điểm trường học. Ảnh: SỸ - LÂM

Năm phòng học của Trường Tiểu học Kpa - Kơ Lang giờ trở thành nơi tá túc của hàng trăm bà con Ca Dong trong vùng. Nhà bà Lê Thị Đoàn có 6 nhân khẩu, được chia một góc nhỏ trong lớp học làm nơi tạm lánh cùng 5 hộ gia đình khác.

Cẩn thận dọn dẹp chỗ ở, nấu hai tô mì tôm cho hai đứa con nhỏ, bà Đoàn chia sẻ: “Khi có thông tin nứt núi gia đình tôi đã di dời đến đây. Xã hỗ trợ gạo, mì tôm, nước ngọt; ở đây tuy chật chội, sinh hoạt bất tiện nhưng được an toàn không lo sạt lở. Mong tỉnh, huyện sớm có hướng giải quyết vết nứt để người dân về lại làng sinh sống, làm ăn”.

Công an xã Phước Gia phát sữa cho trẻ con làng Nà Nổ. Ảnh: SỸ - LÂM

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Việt - Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức thông tin, do ảnh hưởng của bão số 6, ngoài 30 hộ dân làng Nà Nổ còn có 48 hộ với 120 nhân khẩu ở thôn An Phố và Ngọc Chánh (xã Bình Lâm) đã được di dời đến nơi an toàn tránh nguy cơ sạt lở.

Trước mắt, huyện chỉ đạo các địa phương cử lực lượng canh gác 24/24 giờ tại những điểm cảnh báo sạt lở; không để người dân quay về nhà khi nguy cơ mất an toàn vẫn còn cao. Tại những điểm sơ tán, huyện bố trí lương thực, thực phẩm dự trữ đảm bảo, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu ăn, thiếu mặc.

“Về phương án lâu dài, huyện sẽ xin chủ trương của tỉnh rà soát toàn bộ điểm có nguy cơ sạt lở cao, điểm nứt núi để có giải pháp công trình, phi công trình phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng, tài sản của nhân dân” - ông Việt nói.