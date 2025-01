Xã hội Ánh sáng biên cương, Tết ấm tình người tại xã Lăng (QNO) - Chiều 15/1, chương trình "Nghĩa tình biên giới" năm 2025 diễn ra tại xã Lăng (Tây Giang), mang theo hơi ấm tình người và những món quà thiết thực đến với đồng bào vùng cao. Chương trình do Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Quảng Nam tổ chức.

Công trình ánh sáng an ninh biên giới tại xã Lăng (Tây Giang). Ảnh: A.Đ

Một trong những điểm nhấn của chương trình là việc thi công và khánh thành công trình “Ánh sáng an ninh biên giới” với 25 trụ đèn năng lượng mặt trời tại xã Lăng, trị giá 50 triệu đồng. Người dân địa phương vui mừng vì từ nay có ánh điện về đêm, việc đi lại sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Nam trao tặng các công trình cho chính quyền xã Lăng. Ảnh: A.Đ

Hướng đến một mùa xuân ấm áp, chương trình đã trao tặng 100 suất quà Tết (500 nghìn đồng/suất), đến các hộ gia đình đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, để mọi người, mọi nhà đều có một mùa xuân đầm ấm, đủ đầy.

Chương trình còn mang đến “Gian hàng 0 đồng” với các nhu yếu phẩm, dụng cụ sinh hoạt trị giá khoảng 50 triệu đồng. Cầm trên tay những suất quà tết, đồ dùng thiết yếu như nước mắm, dầu ăn, rổ, rá... nhiều người dân không giấu được niềm vui vì có thêm điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ, ấm áp hơn trong dịp Tết.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Ngân hàng BIDV trao tặng 100 suất quà tết cho bà con nhân dân xã Lăng. Ảnh: A.Đ

Không dừng lại ở đó, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh còn tổ chức hai điểm cắt tóc miễn phí cho trẻ em và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ với chính quyền và người dân địa phương. Ban tổ chức cũng lồng ghép các nội dung tuyên truyền, vận động quần chúng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức phòng chống tội phạm và xây dựng biên giới vững mạnh trong cộng đồng dân tộc thiểu số.

Trong chương trình, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã dành thời gian thăm hỏi, tặng quà cho già làng, người có uy tín, Đảng ủy, UBND xã và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lăng, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng. Đây là sự tri ân, ghi nhận những đóng góp của các cá nhân, tập thể trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Gian hàng 0 đồng trao tặng nhiều phần quà thiết yếu cho người dân xã Lăng. Ảnh: A.Đ

Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, xã Lăng là một địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng và an ninh. Hầu hết người dân trên địa bàn xã là đồng bào dân tộc thiểu số, có đời sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy, sự đồng lòng, chung sức của các cấp, các ngành và toàn xã hội để nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân là vô cùng ý nghĩa và thiết thực.

“Những món quà được trao tặng lần này tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân và cán bộ, công nhân viên Ngân hàng BIDV Quảng Nam đối với đồng bào nơi biên giới. Chúng tôi tin tưởng rằng, công trình và những phần quà hôm nay không chỉ hỗ trợ bà con cải thiện đời sống, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các lực lượng với nhân dân. Đây cũng là động lực để cùng nhau xây dựng biên giới vững mạnh, an toàn và phát triển bền vững” – Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng nói.