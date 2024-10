Biên giới - Hải đảo Công an Quảng Nam đưa "Ánh sáng an ninh" lên biên giới Kể từ khi Dự án “Ánh sáng an ninh” được triển khai, khu dân cư Pà Ooi (xã La Êê, Nam Giang) có thêm một diện mạo mới, đời sống sinh hoạt của người dân thêm thuận lợi...

Công trình "Ánh sáng an ninh" được triển khai tại thôn Pà Ooi. Ảnh: Đ.N

Chị Cao Thị Hới (người dân ở thôn Pà Ooi) cho biết, công trình này được triển khai bởi tuổi trẻ Công an tỉnh, thông qua chương trình “Ánh sáng an ninh”, góp phần đảm bảo an ninh khu vực biên giới. Thôn Pà Ooi nằm ở thung lũng giáp biên giới Việt - Lào, địa bàn cư trú lâu đời của đồng bào Cơ Tu.

Theo chị Hới, trước đây, khi màn đêm buông xuống, các tuyến đường ở thôn Pà Ooi đều chìm trong bóng tối. Dù điện lưới quốc gia được kéo về nhưng chỉ đủ để người dân thắp sáng trong nhà.

“Từ khi được tuổi trẻ Công an tỉnh trao tặng hệ thống đèn năng lượng mặt trời, vào buổi tối cả trục đường sáng trưng, giúp bà con đi lại được thuận lợi và an tâm hơn mỗi khi có việc cần ra ngoài” - chị Hới chia sẻ.

Đại úy Bùi Anh Đức - Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh cho biết, vài tháng trước, sau cuộc khảo sát thực tế, 50 trụ điện năng lượng mặt trời được chở lên, rồi lắp đặt tại Pà Ooi và một số thôn lân cận. Công trình này được tuổi trẻ Công an tỉnh triển khai thực hiện từ tháng 12/2022 đến nay.

Nội dung thi công lắp đặt các trụ đèn năng lượng mặt trời tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự thuộc các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã về đích nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Tuổi trẻ Công an tỉnh tham gia lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tặng đồng bào biên giới. Ảnh: Đ.N

Kinh phí thi công, lắp đặt do các tổ chức đoàn trong Công an tỉnh vận động từ nguồn đóng góp của đoàn viên, thanh niên và huy động kinh phí xã hội hóa. Ngoài ra, tuổi trẻ đơn vị còn tự nguyện đóng góp ngày công lao động để hoàn thành công trình.

“Công trình thanh niên “Ánh sáng an ninh” thể hiện tinh thần xung kích hướng về cộng đồng với mong muốn đóng góp một phần công sức của tuổi trẻ Công an tỉnh cùng địa phương thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương” - Đại úy Bùi Anh Đức nói.

Theo Đại úy Bùi Anh Đức, ngoài thôn Pà Ooi, từ đầu năm 2023 đến nay, tuổi trẻ Công an tỉnh đã thi công, bàn giao 15 công trình “Ánh sáng an ninh” với khoảng 278 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt tại các địa phương Tây Giang, Nam Giang, Hiệp Đức, Đại Lộc, Phú Ninh, Bắc Trà My, Quế Sơn… với tổng kinh phí hơn 550 triệu đồng.