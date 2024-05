Giáo dục - Việc làm Bắc Trà My: Một học sinh lớp 11 thi học sinh giỏi vượt cấp đoạt giải nhất Trong kỳ thi học sinh giỏi trung học phổ thông (THPT) cấp tỉnh đợt 2, năm học 2023 - 2024, Đội tuyển học sinh giỏi Trường THPT Bắc Trà My có đến 31/34 thí sinh dự thi đoạt giải (tỷ lệ 91,2%) và đoạt giải nhất toàn đoàn Bảng B, khối miền núi.

Theo thầy Ngô Phi Công - Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Trà My, đợt này, đội tuyển nhà trường tranh tài 9 môn thi. Kết quả cụ thể về giải cá nhân, thí sinh nhà trường đoạt 1 giải nhất, 11 giải nhì, 14 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Về giải đồng đội, được xếp vị trí nhất đối với 5 môn Toán, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn; nhì ở hai môn Lịch sử, Tiếng Anh và vị trí thứ ba môn Vật lý.

Đặc biệt, em Võ Nguyệt Tuyền Giang (học sinh lớp 11/1), thi học sinh giỏi vượt cấp, tranh tài với học sinh khối lớp 12 nhưng đã thể hiện các phần thi xuất sắc, ấn tượng và đoạt giải nhất môn Ngữ văn tại Bảng B, khối miền núi.

Trong 5 năm gần đây, tại các kỳ thi học sinh giỏi khối THPT cấp tỉnh, khối miền núi gồm các đơn vị Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn và Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, các đội tuyển học sinh giỏi của Trường THPT Bắc Trà My đều gặt hái được thành tích vượt trội, với 4 lần đoạt giải nhất toàn đoàn và chỉ một lần về nhì sau Trường THPT Khâm Đức (Phước Sơn).