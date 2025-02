Giảm nghèo - An sinh Bắc Trà My tập trung xóa nhà tạm Giúp người dân ổn định chỗ ở, tạo sinh kế làm ăn để vươn lên thoát nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng đang được huyện Bắc Trà My tập trung thực hiện.

Căn nhà của anh Đinh Văn Thu hoàn thành từ sự hỗ trợ của nhiều nguồn lực. Ảnh: DIỄM LỆ

An cư lạc nghiệp

Sau khi được hỗ trợ làm nhà ở từ các chương trình của huyện với tổng kinh phí 150 triệu đồng từ năm 2022, vợ chồng anh Đinh Văn Thu (làng Cao Sơn, thôn Long Sơn, xã Trà Sơn, Bắc Trà My) mới an lòng gửi con ở nhà cho cha mẹ, đi làm công nhân ở Tam Kỳ.

Anh Thu nói: “Khi lập gia đình, cha mẹ cho đất ra ở riêng nhưng không có tiền làm nhà vì công việc bấp bênh. Theo đó, lãnh đạo xã, thôn động viên vợ chồng tôi đi học nghề để tìm kiếm việc làm; đồng thời khuyến khích đăng ký thoát nghèo để có cơ sở hỗ trợ làm nhà. Từ nguồn hỗ trợ này, vợ chồng tôi quyết tâm học nghề, dựng nhà, có nghề rồi thì cùng nhau đi làm để cuộc sống ổn định hơn”.

Sau thời gian làm việc ở TP.Tam Kỳ, vợ chồng anh Thu quay về quê để có điều kiện nuôi con, làm rẫy, nuôi thêm bò, heo, gà cải thiện cuộc sống. Nhờ nỗ lực trồng trọt, chăn nuôi nên từ năm 2023, hộ anh Thu cũng không còn trong danh sách hộ nghèo của xã Trà Sơn.

Tại thôn 1 xã Trà Giang, hoàn cảnh của chị Hồ Thị Bé nếu không nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng xã hội thì khó có được chỗ ở. Chị Bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong sự đùm bọc của bà con xóm làng, của cha mẹ nuôi.

Sau khi lập gia đình, chị cũng được cha mẹ nuôi cho đất. Xã Trà Giang đề xuất huyện hỗ trợ kinh phí, cùng với sự giúp đỡ công sức của bà con xóm làng, chị đã có được ngôi nhà mơ ước cho gia đình.

“Nếu không có bà con xóm làng, không có ba mẹ nuôi cưu mang, Nhà nước giúp đỡ thì tôi không thể có nhà ở. Bây giờ tôi có con nhỏ không đi làm xa được nữa thì ở nhà nuôi con cho chồng đi làm. Sau này con lớn rồi tính đến chuyện đi làm để có cuộc sống tốt hơn” - chị Bé nói.

Hỗ trợ hộ yếu thế

Theo UBND huyện Bắc Trà My, tổng số hộ nghèo, cận nghèo, người có công được phê duyệt để thực hiện hỗ trợ nhà ở theo các chương trình là 1.443 hộ; trong đó xây mới 963 hộ, sửa chữa 380 hộ với tổng kinh phí thực hiện hơn 72,3 tỷ đồng.

Chị Hồ Thị Bé nay đã có nhà ở kiên cố. Ảnh: DIỄM LỆ

Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo theo Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tổng số hộ đã thực hiện đến thời điểm này là 645/1.115 nhà, như vậy còn 470 nhà cần được thực hiện dứt điểm trong năm 2025.

Nhà ở thuộc Dự án 1 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 60 nhà, đến nay đã xây dựng xong 38 nhà, còn 22 nhà tiếp tục hỗ trợ trong năm 2025.

Đối với hộ người có công, thực hiện theo Quyết định số 21 ngày 22/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ là 94 hộ; thực hiện theo Nghị quyết 13/2023 của HĐND tỉnh là 174 hộ. Đến nay mới hoàn thành hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 71 hộ.

Ông Lê Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết: “Thực hiện chỉ đạo chung, Bắc Trà My đang nỗ lực để hoàn thành công cuộc xóa nhà tạm trong năm này. Với hộ có sức lao động, có vốn để thêm vào làm nhà thì thuận tiện hơn; khó nhất là hộ quá nghèo, nguồn kinh phí ban đầu sẽ không đủ.

UBND huyện đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai đến các địa phương, yêu cầu rà soát các trường hợp có nhu cầu đăng ký hỗ trợ nhân lực và đã có 40 hộ gia đình khó khăn, neo đơn đăng ký hỗ trợ nhân lực để tháo dỡ, di dời, vận chuyển nguyên vật liệu để thực hiện sửa chữa nhà ở. Huyện sẽ cố gắng huy động các nguồn lực, nhân công, hỗ trợ hộ nghèo yếu thế làm nhà ở trong năm nay”.

Căn cứ số lượng nhà tạm, nhà dột nát thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công còn lại cần thực hiện dứt điểm trong năm 2025, UBND huyện Bắc Trà My đã đề nghị các cấp ở tỉnh quan tâm sớm hỗ trợ, bố trí kinh phí để thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện được đảm bảo đúng tiến độ. Trong đó, tập trung ưu tiên hỗ trợ trước cho nhóm đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Đồng thời, với hộ khó khăn về vốn góp thêm để làm nhà, huyện Bắc Trà My cũng đề nghị tỉnh sớm có quy định chính sách hỗ trợ vay vốn xóa nhà tạm để người dân có thể vay thêm nguồn vốn làm nhà đảm bảo 3 cứng, an toàn trong mưa bão. Khi công cuộc xóa nhà tạm thành công, người dân an cư sẽ yên tâm lao động, sản xuất, góp phần hiệu quả cho công cuộc giảm nghèo bền vững của Bắc Trà My.