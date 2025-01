Bắc Trà My với hành trình thoát khỏi huyện nghèo

(Xuân Ất Tỵ) - Huyện miền núi Bắc Trà My đang trên hành trình nỗ lực thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2025. Bằng tinh thần đoàn kết, với sự hỗ trợ từ nhiều nguồn lực lồng ghép, Bắc Trà My đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu này.

Năm 2024, Bắc Trà My đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả toàn bộ 15/15 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ước tổng giá trị sản xuất năm 2024 trên địa bàn huyện theo giá hiện hành đạt hơn 2.841 tỷ đồng.

Toàn huyện đã phát triển trên 3.009ha dược liệu gồm các loại Quế Trà My, chè dây, tuyết nhung, hà thủ ô, sâm cau, sâm nam trắng, sâm nam đỏ, nấm lim xanh với trữ lượng phong phú, trong đó, Quế Trà My chiếm diện tích 3.000ha.

Tổng vốn đầu tư công năm 2024 (kể cả vốn chuyển nguồn năm 2022, 2023 và tạm ứng chuyển nguồn) được giao tính tới thời điểm 15/11/2024 hơn 462,1 tỷ đồng, ứớc tổng giải ngân các nguồn vốn đầu tư công đến ngày 31/12/2024 hơn 422,1 tỷ đồng (đạt 91,3%).

Các nghề truyền thống trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở huyện Bắc Trà My được đào tạo và kết nối phát triển. Ảnh: H.L

Huyện đã bám sát cơ sở, đôn đốc, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý và hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu kế hoạch theo lộ trình đề ra.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết: “Đối với một huyện miền núi còn nhiều khó khăn như Bắc Trà My, hiệu quả từ các chương trình mục tiêu quốc gia mang lại rất to lớn, được các cấp, cấp ngành và người dân đồng tình ủng hộ và nỗ lực triển khai thực hiện.

Đến nay, cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, trường học, văn hóa... tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Đời sống các mặt của nhân dân được cải thiện đáng kể, tỷ lệ học sinh ra lớp hàng năm đạt 100%, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%, số hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 97%, 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm và đường liên thôn đã được thảm nhựa, hoặc bê tổng hóa.

Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 50,44% (năm 2021) xuống còn 26,68% vào cuối năm 2024 là thành quả lớn trên hành trình thoát khỏi huyện nghèo của huyện”.

Đời sống, văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số ở Bắc Trà My đã phát triển tốt hơn trong thời gian qua. Ảnh: H.L

Các cấp, ngành của Bắc Trà My thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống và tâm tư, nguyện vọng của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách hỗ trợ BHYT, và công tác kết nghĩa; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có uy tín.

Năm 2025, Bắc Trà My sẽ tiếp tục lồng ghép nguồn lực, thực hiện đạt mục tiêu thoát khỏi huyện nghèo. Trọng tâm vẫn là hướng dẫn, vận động trợ giúp các hộ nghèo, xã nghèo vươn lên tự xóa nghèo, có sự giúp đỡ của nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội.

Các chính sách sẽ tiếp tục thực hiện đào tạo nghề, đào tạo nghề gắn liền với mục tiêu giải quyết việc làm cho lao động sau đào tạo. Tạo điều kiện thuận lợi để mọi người lao động có cơ hội tìm việc làm và tạo việc làm cho mình thông qua cơ chế chính sách hỗ trợ vốn, dạy nghề, phát triển hạ tầng.