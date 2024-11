Xã hội Bắc Trà My yêu cầu khẩn trương sơ tán 150 người dân khu vực nguy cơ sạt lở (QNO) - Trước tình hình mưa lớn liên tục, đầu giờ chiều nay (6/11), UBND huyện Bắc Trà My ban hành công văn yêu cầu các địa phương khẩn trương sơ tán 150 người dân khu vực nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Từ sáng sớm hôm nay (6/11), nước lũ băng qua ngầm chia cắt giao thông tại xã Trà Giáp. Ảnh: N.V

Từ khuya ngày 5/11, tại Bắc Trà My xuất hiện mưa to đến rất to; trong đó lượng mưa tại xã Trà Giáp 287mm, xã Trà Giác 272,2mm, thị trấn Trà My 165mm…

Qua rà soát địa bàn, địa phương xác định một số khu vực dân cư có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao xảy ra sạt đã được cảnh báo, phê duyệt tại phương án ứng phó thiên tai. Cụ thể gồm: khu vực nhà ông Vĩnh, thôn 2b (Trà Giác); đồi Cáp Lu (Trà Giáp); ven tuyến ĐH4 (điểm sạt cũ), cụm dân cư ông Hoạch, thôn 4 cũ (Trà Ka); đồi nghĩa trang liệt sĩ, quốc lộ 40B, cụm dân cư nhà ông Thủy, ngã ba đường Nam Quảng Nam đi khu Minh Đông, khu Trấn Dương (thị trấn Trà My)... Tổng số hộ dân di dời, sơ tán khẩn cấp là 49 hộ, 150 nhân khẩu.

Xã Trà Ka đặt biển báo nguy hiểm tại nút giao thông bị ngập lụt, chia cắt hướng về trung tâm xã. Ảnh: N.V

Huyện Bắc Trà My yêu cầu công tác sơ tán dân hoàn thành trước 17 giờ ngày 6/11; đồng thời tiếp tục theo dõi, triển khai sơ tán đảm bảo an toàn cho người dân đến khi kết thúc đợt mưa lũ này.

Mưa lớn liên tục trong ngày hôm nay cũng khiến nước lũ băng qua ngầm chia cắt giao thông tại xã Trà Giáp, Trà Ka; cây cối ngã đổ tại đường liên thôn xã Trà Bui.