An ninh trật tự Bán 5 tivi của trung tâm để tiêu xài, một đối tượng bị tạm giam (QNO) - Lương Văn Thuấn (SN 1977, trú tổ 15, khối phố An Bang, phường Thanh Hà, TP.Hội An) bị bắt tạm giam để điều tra tội “Tham ô tài sản”.

Đối tượng Lương Văn Thuấn. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 29/8, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hội An cho hay đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Lương Văn Thuấn - nhân viên Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam.

Công an xác định, lợi dụng trách nhiệm, nhiệm vụ được giao quản lý tài sản tại trung tâm, từ ngày 30/3 đến ngày 29/4/2024, Lương Văn Thuấn đã lấy 5 chiếc tivi loại SamSung Smart Tivi Qled 43 inch được trang bị tại các phòng điều dưỡng của Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam đem bán với giá 3 triệu đồng/tivi rồi dùng số tiền trên để tiêu xài cá nhân. Tổng giá trị tài sản bị Lương Văn Thuấn chiếm đoạt hơn 42 triệu đồng.

Công an thi hành lệnh tạm giam đối tượng Thuấn. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi bán được tivi, nhằm mục đích che giấu hành vi vi phạm của mình, Thuấn đã lấy tivi cũ từ kho của trung tâm và mua các tivi cũ khác để thế vào vị trí những tivi đã lấy.

Qua kiểm tra tài sản tại các phòng điều dưỡng, Ban giám đốc của trung tâm đã phát hiện tài sản bị đánh tráo nên đã trình báo công an.

Sau khi điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hội An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Lương Văn Thuấn về hành vi "Tham ô tài sản". Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.