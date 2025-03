Kinh tế Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 2 tháng đầu năm của Quảng Nam đạt gần 14 nghìn tỷ đồng (QNO) - Theo thống kê của Sở Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 2 đạt 6.544 tỷ đồng (giảm 11,8% so với tháng trước, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2024).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 2 tháng đầu năm tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong ảnh: Người dân mua sắm ở Co.opMart Tam Kỳ trong tháng 2/2025. Ảnh: VIỆT QUANG



Theo đó, doanh thu bán lẻ đạt 3.940 tỷ đồng (giảm 14,8% so với tháng trước, tăng 8,9% so với cùng kỳ); doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 1.420 tỷ đồng (giảm 6,6% so với tháng trước, tăng 26,2% so với cùng kỳ); doanh thu dịch vụ lữ hành đạt gần 35 tỷ đồng (giảm 4,2% so với tháng trước, tăng 17,5% so với cùng kỳ); doanh thu dịch vụ khác đạt 1.149 tỷ đồng (giảm 7,1% so với tháng trước, tăng 6% so với cùng kỳ).

Ông Lê Vũ Thương - Giám đốc Sở Công Thương cho biết, điểm sáng trong bán lẻ tháng 2 là nhóm ngành hàng đá quý, kim loại quý tăng mạnh 36,7% so với tháng trước và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước nhờ vào nhu cầu tăng cao vào ngày thần tài và lễ tình nhân.

Người tiêu dùng đang có xu hướng mua các mặt hàng trang sức, vàng nhẫn và các sản phẩm có hàm lượng vàng thấp. Doanh thu vàng miếng bị ảnh hưởng do gặp khó trong tìm nguồn cung vàng nguyên liệu.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước 8.566 tỷ đồng (tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2024). Hầu hết các nhóm hàng đều tăng, ngoại lệ gỗ và vật liệu xây dựng giảm 23,8% so với cùng kỳ; hàng may mặc giảm 7,8% so với cùng kỳ.

Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt gần 14 nghìn tỷ đồng (tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2024). Trong đó, dịch vụ lưu trú, ăn uống có mức tăng trưởng cao nhất (23,8%); doanh thu bán lẻ hàng hóa có mức tăng cao thứ hai (10,2%); dịch vụ lữ hành và doanh thu dịch vụ khác có mức tăng lần lượt 8,9% và 7,5%.