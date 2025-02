Thương mại - Dịch vụ Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 1 tại Quảng Nam đạt 7.278 tỷ đồng (QNO) - Theo thống kê của Sở Công Thương Quảng Nam, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 1 đạt 7.278 tỷ đồng (tăng 7,5% so với tháng 12/2024, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước).

Buôn bán hàng hóa ở chợ Tam Kỳ. Ảnh: QUANG VIỆT

Trong đó, doanh thu bán lẻ đạt gần 4.430 tỷ đồng (tăng 8,3% so với tháng 12/2024, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước). Thị trường hàng hóa phục vụ Tết Ất Tỵ 2025 trên địa bàn Quảng Nam đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại với hệ thống phân phối phủ rộng từ thành thị đến nông thôn.

Để chủ động nguồn hàng hóa phục vụ tết, Quảng Nam đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm bình ổn thị trường, thực hiện tốt việc phân phối, cung ứng hàng hóa thiết yếu, bảo đảm nguồn hàng hợp lý, chất lượng tốt, an toàn, giá cả ổn định.

Doanh thu dịch vụ, lưu trú và ăn uống tháng 1 đạt 1.499 tỷ đồng (chiếm 20,6% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 6,9% so với tháng trước và tăng 20% so cùng kỳ năm 2024).

Trong đó, doanh thu dịch vụ đạt 1.309 tỷ đồng (tăng 4,7% so với tháng trước, tăng 16,1% so với cùng kỳ, tăng trưởng ở đa số nhóm dịch vụ). Một số nhóm có doanh thu tăng cao so với tháng trước như dịch vụ nghệ thuật, vui chơi, giải trí.

Doanh thu bán lẻ tháng 1 tại Quảng Nam đạt gần 4.430 tỷ đồng (tăng 8,3% so với tháng 12/2024, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước). Ảnh: QUANG VIỆT

Doanh thu lưu trú đạt hơn 465 tỷ đồng (tăng 2% so với tháng trước, tăng 48,8% so với cùng kỳ); doanh thu hoạt động ăn uống đạt gần 1.034 tỷ đồng (tăng 9,3% so với tháng trước, tăng 10,4% so với cùng kỳ). Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành tháng 1 đạt gần 40 tỷ đồng (tăng 32,6% so với tháng trước, tăng 13% so với cùng kỳ).

Riêng nhóm dịch vụ bất động sản doanh thu giảm nhẹ so với tháng trước (giảm 1,7%). Tuy nhiên, khi các chính sách điều hành cũng như hành lang pháp lý đổi mới từ tháng 2 dự đoán sẽ giải quyết những điểm nghẽn liên quan đến thủ tục giao đất, định giá đất, giải phóng mặt bằng..., kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ nhanh chóng khởi sắc trở lại.

Ông Nguyễn Thanh Quang - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, ngành chức năng sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, cung cầu, giá cả hàng hóa; kịp thời tham mưu UBND tỉnh có giải pháp chống hàng giả, hàng lậu, gian lận thương mại để ổn định thị trường, kích cầu tiêu dùng và bảo vệ người dân mua sắm hàng hóa.