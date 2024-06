An ninh trật tự Bắt giữ đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng (QNO) - M.Q.D. (SN1981, trú tại thị trấn Trà My, Bắc Trà My) đặt mua súng trên mạng rồi chế tạo thành khẩu súng hoàn chỉnh dùng để đi săn trước khi bị bắt giữ.

Công an thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với M.Q.D. Ảnh: Phòng An ninh điều tra

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với M.Q.D. về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 9/2023, D. vào mạng xã hội, thấy một video đăng bán khẩu súng kèm số điện thoại nên đã liên hệ đặt mua.

Sau khi mua được súng, D. sử dụng gỗ chế tạo bộ phận bán súng, áp tay cầm tạo thành khẩu súng hoàn chỉnh, sau đó dùng khẩu súng trên và các viên đạn thể thao đã mua trước đó để đi săn.

Cơ quan An ninh điều tra đã đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội và thu giữ khẩu súng nói trên. Kết quả trưng cầu giám định, khẩu súng thuộc vũ khí quân dụng.